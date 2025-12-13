به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن رستمی صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان از آغاز نظارتهای بهداشتی ویژه ایام منتهی به شب یلدا از روز شنبه ۲۲ آذرماه خبر داد و اظهار کرد: با توجه به افزایش قابل توجه تقاضا برای خرید و مصرف گوشت سفید، گوشت قرمز و سایر فرآوردههای خام دامی در این ایام، اجرای این طرح بهمنظور صیانت از سلامت عمومی شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به جزئیات اجرای این طرح افزود: در این راستا، اکیپهای نظارتی شبکه دامپزشکی مریوان بهصورت مستمر و در دو شیفت صبح و عصر، بر فعالیت مراکز عرضه و توزیع فرآوردههای خام دامی نظارت خواهند داشت تا از رعایت کامل ضوابط بهداشتی و استانداردهای دامپزشکی اطمینان حاصل شود.
رئیس شبکه دامپزشکی مریوان ادامه داد: علاوه بر نظارتهای تخصصی دامپزشکی، گشتهای مشترکی با مشارکت دستگاههای اجرایی و نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، اداره حفاظت محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتحادیههای صنفی در سطح شهرستان فعال خواهند بود و مراکز عرضهای همچون قصابیها، مرغفروشیها، مراکز عرضه فرآوردههای پروتئینی و رستورانها را بهطور ویژه مورد بازرسی قرار میدهند.
رستمی با تأکید بر اهمیت تأمین غذای سالم و بهداشتی برای شهروندان در این ایام گفت: کشتارگاههای دام و طیور شهرستان با ظرفیت کامل فعال بوده و فرآیند کشتار تحت نظارت مستمر ناظران بهداشتی و شرعی دامپزشکی انجام میشود تا از عرضه هرگونه فرآورده غیربهداشتی جلوگیری شود.
وی در پایان ضمن توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: از مردم شریف مریوان درخواست میشود برای حفظ سلامت خود و خانوادههایشان، فرآوردههای خام دامی مورد نیاز را صرفاً از مراکز مجاز و دارای مهر و برچسب دامپزشکی تهیه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق راههای ارتباطی دامپزشکی اطلاع دهند.
نظر شما