https://mehrnews.com/x39Rck ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰ کد خبر 6687241 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰ بارش برف در روستای «شکرتو» شهرستان فریمان مشهد- در این فیلم تصاویری از بارش برف پاییزی در روستای «شکرتو» شهرستان فریمان را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB کد خبر 6687241 کپی شد
