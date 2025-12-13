محمدصادق افراسیابی عضو هیئت مدیره و معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: جشنواره بازارپردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای با شعار «از محتوا تا تجربه؛ از روایتگری تا بازی» برگزار می‌شود تا آثار فرهنگی ایرانی از فیلم، سریال و انیمیشن گرفته تا کتاب، کمیک و جهان‌های داستانی در قالب بازی‌های رایانه‌ای بازآفرینی شوند.

وی یادآور شد: این جشنواره فرصتی برای پیوند میان صاحبان آثار فرهنگی و استودیوهای بازی‌سازی، معرفی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و گسترش زنجیره ارزش محصولات فرهنگی ایرانی است، در حقیقت تمرکز اصلی ما خلق بازی‌های جدید مبتنی بر آثار فرهنگی است.

عضو هیئت مدیره و معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با اشاره به برگزاری نشست هم اندیشی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سکوهای شبکه نمایش خانگی و اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی ادامه داد: در نخستین نشست مشترک بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سکوهای شبکه نمایش خانگی و اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی که هفته گذشته با حضور نمایندگان کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، مجتمع و کارخانه تولید بازی و انیمیشن مهوا و حوزه هنری کودک و نوجوان برگزار شد، مدیران ۱۰ سکوی فعال شبکه نمایش خانگی کشور حضور داشتند و در نهایت سه سکوی شبکه نمایش خانگی از جمله سکوی شیدا، سه برنامه و سریال پرمخاطب خود را برای حضور در رویداد بازار پردازی با هدف تولید بازی بر اساس این برنامه‌ها و سریال‌ها تعیین کردند و مابقی سکوها اعلام کردند برای نهایی سازی برنامه‌ها و سریال‌های خود برای تولید بازی با جهان داستان خلق شده در سریال‌ها و برنامه‌ها به فرصت بیشتری نیاز دارند.

وی خاطرنشان کرد: در جشنواره بازارپردازی فرهنگی و بازی‌های رایانه‌ای، تمام نهادها، سازمان‌ها، ناشران، پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی و صاحبان آثار فرهنگی می‌توانند آثار خود را برای بررسی امکان تبدیل به بازی ارائه کنند؛ اعم از آثار دارای IP رسمی و منتشرشده و یا پروژه‌هایی در مرحله ایده یا تولید اولیه. این فراخوان طیف گسترده‌ای از آثار را شامل می‌شود که شامل فیلم‌های سینمایی، سریال‌های شبکه نمایش خانگی، انیمیّشن، کتاب‌های پرفروش، کمیک، جهان‌های داستانی و کاراکترها است.

دبیر جشنواره بازار پردازی فرهنگی و بازی‌های رایانه‌ای گفت: با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری کودک و نوجوان، مرکز تولیدات کودک و نوجوان سازمان صداوسیما، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و برخی پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی، قابلیت بازی‌پذیری آثار توسط تیم تخصصی بررسی می‌شود و بر اساس ماهیت هر اثر، امکان تولید بازی موبایلی، رایانه‌ای، تعاملی داستان‌محور، آموزشی، فرهنگی، اکشن، ماجراجویی، casual یا چند سکویی سنجیده خواهد شد.

وی افزود: این فرآیند به صاحبان آثار کمک می‌کند تا اثر فرهنگی خود را به مخاطبان ملی و بین‌المللی معرفی کنند، زنجیره ارزش محصولات فرهنگی را توسعه دهند و از پیشنهادهای فنی، هنری و تجاری استودیوهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند. هدف جشنواره، تولید بازی‌های جدید بر اساس آثار فرهنگی است.

افراسیابی همچنین درباره فاز دوم جشنواره گفت: در مرحله دوم، استودیوهای بازی‌سازی توانمند شناسایی می‌شوند تا همکاری و عقد قرارداد میان صاحبان آثار و تیم‌های بازی‌ساز با سهولت بیشتری انجام شود. اختتامیه جشنواره در هفته آخر بهمن ماه برگزار خواهد شد و آثار منتخب همراه با استودیوهای پیشنهادی معرفی می‌شوند.