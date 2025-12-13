  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

تبدیل آثار فرهنگی ایرانی به بازی‌های رایانه‌ای در رویداد بازارپردازی

تبدیل آثار فرهنگی ایرانی به بازی‌های رایانه‌ای در رویداد بازارپردازی

معاون بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از برگزاری جشنواره‌ای خبر داد که آثار فرهنگی ایرانی از فیلم و سریال تا کتاب و کمیک را به بازی‌های رایانه‌ای تبدیل می‌کند.

محمدصادق افراسیابی عضو هیئت مدیره و معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: جشنواره بازارپردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای با شعار «از محتوا تا تجربه؛ از روایتگری تا بازی» برگزار می‌شود تا آثار فرهنگی ایرانی از فیلم، سریال و انیمیشن گرفته تا کتاب، کمیک و جهان‌های داستانی در قالب بازی‌های رایانه‌ای بازآفرینی شوند.

وی یادآور شد: این جشنواره فرصتی برای پیوند میان صاحبان آثار فرهنگی و استودیوهای بازی‌سازی، معرفی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و گسترش زنجیره ارزش محصولات فرهنگی ایرانی است، در حقیقت تمرکز اصلی ما خلق بازی‌های جدید مبتنی بر آثار فرهنگی است.

عضو هیئت مدیره و معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با اشاره به برگزاری نشست هم اندیشی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سکوهای شبکه نمایش خانگی و اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی ادامه داد: در نخستین نشست مشترک بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سکوهای شبکه نمایش خانگی و اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی که هفته گذشته با حضور نمایندگان کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، مجتمع و کارخانه تولید بازی و انیمیشن مهوا و حوزه هنری کودک و نوجوان برگزار شد، مدیران ۱۰ سکوی فعال شبکه نمایش خانگی کشور حضور داشتند و در نهایت سه سکوی شبکه نمایش خانگی از جمله سکوی شیدا، سه برنامه و سریال پرمخاطب خود را برای حضور در رویداد بازار پردازی با هدف تولید بازی بر اساس این برنامه‌ها و سریال‌ها تعیین کردند و مابقی سکوها اعلام کردند برای نهایی سازی برنامه‌ها و سریال‌های خود برای تولید بازی با جهان داستان خلق شده در سریال‌ها و برنامه‌ها به فرصت بیشتری نیاز دارند.

وی خاطرنشان کرد: در جشنواره بازارپردازی فرهنگی و بازی‌های رایانه‌ای، تمام نهادها، سازمان‌ها، ناشران، پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی و صاحبان آثار فرهنگی می‌توانند آثار خود را برای بررسی امکان تبدیل به بازی ارائه کنند؛ اعم از آثار دارای IP رسمی و منتشرشده و یا پروژه‌هایی در مرحله ایده یا تولید اولیه. این فراخوان طیف گسترده‌ای از آثار را شامل می‌شود که شامل فیلم‌های سینمایی، سریال‌های شبکه نمایش خانگی، انیمیّشن، کتاب‌های پرفروش، کمیک، جهان‌های داستانی و کاراکترها است.

دبیر جشنواره بازار پردازی فرهنگی و بازی‌های رایانه‌ای گفت: با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری کودک و نوجوان، مرکز تولیدات کودک و نوجوان سازمان صداوسیما، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و برخی پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی، قابلیت بازی‌پذیری آثار توسط تیم تخصصی بررسی می‌شود و بر اساس ماهیت هر اثر، امکان تولید بازی موبایلی، رایانه‌ای، تعاملی داستان‌محور، آموزشی، فرهنگی، اکشن، ماجراجویی، casual یا چند سکویی سنجیده خواهد شد.

وی افزود: این فرآیند به صاحبان آثار کمک می‌کند تا اثر فرهنگی خود را به مخاطبان ملی و بین‌المللی معرفی کنند، زنجیره ارزش محصولات فرهنگی را توسعه دهند و از پیشنهادهای فنی، هنری و تجاری استودیوهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند. هدف جشنواره، تولید بازی‌های جدید بر اساس آثار فرهنگی است.

افراسیابی همچنین درباره فاز دوم جشنواره گفت: در مرحله دوم، استودیوهای بازی‌سازی توانمند شناسایی می‌شوند تا همکاری و عقد قرارداد میان صاحبان آثار و تیم‌های بازی‌ساز با سهولت بیشتری انجام شود. اختتامیه جشنواره در هفته آخر بهمن ماه برگزار خواهد شد و آثار منتخب همراه با استودیوهای پیشنهادی معرفی می‌شوند.

کد خبر 6687157
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها