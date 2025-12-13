  1. استانها
توسعه گردشگری و تولید، محور ماندگاری جمعیت در روستاهای کرمان است

کرمان-مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان گفت: توسعه گردشگری و تولید به‌عنوان محور اصلی رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و ماندگاری جمعیت در روستاهای کرمان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک اژدری، در جریان بازدید معاون توسعه مدیریت، سرمایه‌گذاری و منابع معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری از روند اجرای پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و گردشگری در روستاهای بخش‌های گلباف، شهداد، ماهان و کرمان، بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و تحقق توسعه پایدار روستاها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توسعه گردشگری و تولید، محور اصلی رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و ماندگاری جمعیت در روستاهای استان است، افزود: استان کرمان با برخورداری از روستاهای هدف گردشگری، طبیعت بکر، پیشینه تاریخی ارزشمند و فرهنگ غنی بومی، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه گردشگری دارد.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری ادامه داد: جذب سرمایه‌گذار و ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی از مؤثرترین راهکارها برای بالفعل‌سازی این ظرفیت‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: مجموعه‌های بوم‌گردی که هم‌اکنون در روستاهای استان کرمان در حال احداث هستند، با هدف تقویت زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد فضاهای اقامتی متناسب با بافت بومی و فراهم‌سازی زمینه حضور گردشگران داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفته‌اند و خوشبختانه روند اجرایی این پروژه‌ها مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده پیش می‌رود.

    • مریم خسروی خرمشاهی IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام ایران
    • م IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ما بین فکر این مسئولین ماندیم یک میگه توسعه گردش گری یک میگه بنزین باید کمتر مصرف کنیم یعنی چی باید با الاغ سفر کنیم توضیح دهید تا ما بفهمیم

