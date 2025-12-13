توسعه گردشگری و تولید، محور ماندگاری جمعیت در روستاهای کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک اژدری، در جریان بازدید معاون توسعه مدیریت، سرمایهگذاری و منابع معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری از روند اجرای پروژههای عمرانی، اقتصادی و گردشگری در روستاهای بخشهای گلباف، شهداد، ماهان و کرمان، بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژهها، حمایت از سرمایهگذاران حوزه گردشگری و تحقق توسعه پایدار روستاها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه توسعه گردشگری و تولید، محور اصلی رونق اقتصادی، اشتغالزایی و ماندگاری جمعیت در روستاهای استان است، افزود: استان کرمان با برخورداری از روستاهای هدف گردشگری، طبیعت بکر، پیشینه تاریخی ارزشمند و فرهنگ غنی بومی، ظرفیتهای گستردهای برای توسعه گردشگری دارد.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری ادامه داد: جذب سرمایهگذار و ایجاد اقامتگاههای بومگردی از مؤثرترین راهکارها برای بالفعلسازی این ظرفیتها به شمار میرود.
وی افزود: مجموعههای بومگردی که هماکنون در روستاهای استان کرمان در حال احداث هستند، با هدف تقویت زیرساختهای گردشگری، ایجاد فضاهای اقامتی متناسب با بافت بومی و فراهمسازی زمینه حضور گردشگران داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفتهاند و خوشبختانه روند اجرایی این پروژهها مطابق برنامهریزیهای انجامشده پیش میرود.
