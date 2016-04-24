تلگرام به کمک تقویت فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: توسعه فرهنگ کتابخوانی یکی از مهمترین اهداف اداره کل کتابخانه های استان کرمان است که در این مسیر برنامه ریزی های ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: استان کرمان در زمینه سرانه مطالعه وضعیت مناسبی دارد و به دلیل گرایش مردم به کتابخوانی با اجرای طرح پویش کتابخوان مجازی در استان کرمان، علاقه‌مندان به کتاب می توانند کتاب های خوانده شده را با دیگر مردم شهر به اشتراک بگذارند.

وی گفت: در این طرح فرد پس از مطالعه یک کتاب با انتخاب یک جمله زیبا و یا بخشی از کتاب می تواند با ضبط ویدویی کوتاه از یک تا هفت دقیقه بهترین قسمتهای کتاب را با دیگران به اشتراک بگذارد و دیگران را به خواندن کتاب مورد نظر تشویق کند.

وی ادامه داد: متقاضیان برای شرکت در این طرح می توانند فایل مورد نظر خود را با مراجعه به کانال تلگرامی ketabclip @ به اشتراک بگذارند.

وی گفت: اجرای این طرح در راستای آشنا کردن درصد بیشتری از مردم با کتابهای مورد تقاضای جامعه است و موجب توسعه کتابخوانی در استان خواهد شد.