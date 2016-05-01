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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۲۸

زد و خورد پلیس ترکیه با معترضین در استانبول

زد و خورد پلیس ترکیه با معترضین در استانبول

امروز اول ماه می میلادی مصادف با روز جهانی کارگر پلیس ترکیه با مردمی که قصد برگزاری مراسم در استانبول را داشتند درگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، استانبول از عصر روز گذشته و به مناسبت روز کارگر چهره امنیتی به خود گرفته بود و نیروهای پلیس در نقاط حساس این شهر مستقر شده بودند.

با این وجود از صبح امروز خیایان های مهم استانبول بویژه خیایان های منتهی به میدان تقسیم شاهد حضور افرادی بود که برای برگزاری مراسم روز کارگر به خیایان ها آمده بودند.

بر اساس گزارش رویترز، پلیس برای متفرق کردن شرکت کنندگان مجبور به استفاده از گاز اشک آور شده است.

میدان تقسیم از سال ۲۰۱۳ یعنی زمان برگزاری اعتراضات چند ماه مردم علیه دولت اردوغان تبدیل به یکی از مکان هایی شده که اعتراضات ضد دولتی مردم استانبول در آن برگزار می شود.

کد مطلب 3613630
عبدالحمید بیاتی

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