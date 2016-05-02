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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹

مدیرکل استاندارد اردبیل:

دانشگاه‌های اردبیل در تدوین استاندارد بومی مشارکت کنند

دانشگاه‌های اردبیل در تدوین استاندارد بومی مشارکت کنند

اردبیل – مدیرکل استاندارد استان اردبیل خواستار مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در تدوین استاندارد بومی استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استاندارد بومی متناسب با اقتضائات هر منطقه تدوین می‌شود، تصریح کرد: استاندارد بومی فرصتی برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی و افزایش توان صادراتی فراهم می‌کند.

وی افزود: مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای حضور در بازارهای جهانی نیازمند استانداردسازی تولیدات هستیم و بر همین اساس انتظار می‌رود مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها نسبت به تدوین استانداردهای بومی استان اقدام کنند.

مدیرکل استاندارد استان به تدوین ۱۹ سند استاندارد ملی در حوزه‌های مختلف از جمله آب‌های معدنی، انرژی، مهندسی پزشکی، فناوری اطلاعات و تجهیزات آموزشی اشاره کرد و این مهم را زمینه‌ساز افزایش کیفیت تولیدات دانست.

علایی با اذعان به اینکه استانداردسازی به توسعه اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده منجر می‌شود، اضافه کرد: علاوه بر این به واسطه استانداردسازی می‌توان ایمنی و بهداشت جامعه را تضمین کرد.

وی رمز موفقیت در بازارهای جهانی و راهگشایی برای توسعه صادرات استان را در گرو استانداردسازی تولیدات دانست و تأکید کرد: به ویژه افزایش استاندارد تولیدات داخلی مورد تأکید اقتصاد مقاومتی است.

مدیرکل استاندارد استان با بیان اینکه استاندارهای ملی متناسب با استانداردهای بین‌المللی، نیاز داخلی کشور و شرایط بومی هر منطقه تدوین می‌شود، ادامه داد: در سال جاری استانداردسازی تولیدات داخلی استان قویاً مورد تأکید خواهد بود.

کد مطلب 3614497
محمد میرزایی ناطق

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