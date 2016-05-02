به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استاندارد بومی متناسب با اقتضائات هر منطقه تدوین میشود، تصریح کرد: استاندارد بومی فرصتی برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی و افزایش توان صادراتی فراهم میکند.
وی افزود: مطابق سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای حضور در بازارهای جهانی نیازمند استانداردسازی تولیدات هستیم و بر همین اساس انتظار میرود مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها نسبت به تدوین استانداردهای بومی استان اقدام کنند.
مدیرکل استاندارد استان به تدوین ۱۹ سند استاندارد ملی در حوزههای مختلف از جمله آبهای معدنی، انرژی، مهندسی پزشکی، فناوری اطلاعات و تجهیزات آموزشی اشاره کرد و این مهم را زمینهساز افزایش کیفیت تولیدات دانست.
علایی با اذعان به اینکه استانداردسازی به توسعه اقتصادی و حمایت از حقوق مصرفکننده منجر میشود، اضافه کرد: علاوه بر این به واسطه استانداردسازی میتوان ایمنی و بهداشت جامعه را تضمین کرد.
وی رمز موفقیت در بازارهای جهانی و راهگشایی برای توسعه صادرات استان را در گرو استانداردسازی تولیدات دانست و تأکید کرد: به ویژه افزایش استاندارد تولیدات داخلی مورد تأکید اقتصاد مقاومتی است.
مدیرکل استاندارد استان با بیان اینکه استاندارهای ملی متناسب با استانداردهای بینالمللی، نیاز داخلی کشور و شرایط بومی هر منطقه تدوین میشود، ادامه داد: در سال جاری استانداردسازی تولیدات داخلی استان قویاً مورد تأکید خواهد بود.
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