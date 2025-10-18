انصاری: استانداردسازی محصولات بومی مازندران کلید رشد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری ظهر شنبه در مراسم روز جهانی استاندارد به لزوم استانداردسازی محصولات بومی مازندران برای افزایش صادرات و رقابتپذیری در بازارهای جهانی تأکید کرد.
وی گفت: استان مازندران با برخورداری از ظرفیتهای غنی در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنایع دستی و محصولات طبیعی، نیازمند ارتقای کیفیت و استانداردسازی محصولات خود است تا در بازارهای بینالمللی، به ویژه کشورهای حاشیه دریای خزر و اوراسیا، موفقتر ظاهر شود.
انصاری افزود: استانداردسازی نه تنها به بهبود کیفیت این محصولات کمک میکند، بلکه به تقویت برندهای محلی و ایجاد ارزش افزوده برای تولیدات بومی خواهد انجامید. این فرآیند، فرصتهای جدیدی برای صادرات و دسترسی به بازارهای جهانی فراهم میآورد.
وی همچنین اشاره کرد: استانداردسازی محصولات باید با توجه به اصول زیستمحیطی و رعایت مقررات فنی صورت گیرد تا در عین رشد اقتصادی، به حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات منفی بر محیط زیست نیز توجه شود و این رویکرد میتواند در بلندمدت به توسعه پایدار و ارتقای رقابتپذیری محصولات بومی مازندران در عرصه جهانی کمک کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این که استانداردسازی گامی ضروری برای برقراری عدالت تجاری و حمایت از مصرفکنندگان است، تصریح کرد: استانداردهای فنی بینالمللی میتوانند به برندسازی و شناختهشدن محصولات بومی مازندران در سطح جهانی کمک کنند.
