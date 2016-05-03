برای پیدا کردن بازارهای جدید بعد از تحریم ها نیازمند زمان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، نوذر شفیعی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه «رویداد» از رادیو گفت و گو گزارش سه ماهه برجام را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ابهامات این گزارش در جلسه با آقای عراقچی توضیح داده شد.

وی با بیان اینکه برجام مسئله ای نیست که در دوره ای سه ماهه اجرا شود، گفت: هرچه پیشتر به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه شد، به صورت شفاهی نیز از طرف آقای عراقچی در کمیسیون مطرح شد و تنها تفاوت در این بود که برخی موارد که نیازمند توضیح و دارای ابهام بود، بیشتر مورد توضیح قرار گرفت.

این نماینده مجلس ادامه داد: آقای عراقچی مطرح کردند که در خصوص مدرن سازی تاسیسات اراک بنا به علاقه ایران، شرکت های داخلی به عنوان مسئول اصلی انتخاب شده والا طبق تعهدات برجام سایر کشورها می توانند در این پروژه ایفای نقش کنند.

شفیعی گفت: آمریکایی ها به عنوان یک مانع عمل می کنند و تحریم ها چنان در هم تنیده است که حفظ برخی از تحریم ها در گونه های دیگر بر عدم لغو تحریم های هسته ای تاثیر گذار است.

وی خاطرنشان کرد: آقای عراقچی اظهار داشتند با توجه به سفر دکتر ظریف و دکتر سیف به آمریکا و همچنین مذاکره خود ایشان با طرف های اروپایی تلاش شده تا روند ارتباطات بانکی تسهیل شود.

شفیعی با بیان اینکه تحریم ها در حوزه نفتی کاملا لغو شده گفت: در زمان تحریم بازارها را از دست داده ایم و امروز باید تلاش کنیم بازارهای جدیدی را بدست آوریم و نیازمند زمان هستیم تا این اتفاقات حادث شود.