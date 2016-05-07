جشنواره موسیقی نواحی در ۹ شهرستان کرمان در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیزاده جمعه شب در آیین نهمین جشنواره موسیقی نواحی در خانه شهر کرمان با اشاره به آغاز جشنواره موسیقی نواحی با حضور هنرمندان این عرصه از سراسر کشور در کرمان اظهار کرد: این دوره از جشنواره از نشاط بیشتری برخوردار بوده و سعی شده که جنبه مردمی بودن جشنواره در این دوره پررنگ تر باشد.

وی با بیان اینکه امیدواریم هر ساله شاهد برگزاری این جشنواره در کرمان باشیم، گفت: نهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی در ۹ شهرستان کرمان برگزار می شود.

علیزاده ادامه داد: در نهمین دوره برگزاری این جشنواره اجراهای عمومی در سطح شهر و فضاهای عمومی مانند میدان گنجعلیخان، باغ شاهزاده ماهان، باغ فتح آباد و پارک مادر در حال برگزاری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته حدود ۵۵ ساعت برنامه و ۲۶ اجرای برنامه در این جشنواره خواهیم داشت.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور و هیئت دولت سه شنبه پیش روی، گفت: امیدواریم در این سفر تالار مرکزی شهر در اولویت برنامه های فرهنگی و هنری استان قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ابراز امیدواری کرد که سال آینده جشنواره موسیقی نواحی در تالار مرکزی کرمان برگزار شود.