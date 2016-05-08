برگزاری کارگاه های آموزشی درحاشیه مسابقات سراسری قرآن درسنندج

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ابراهیمی، امروز یکشنبه در مراسم افتتاحیه سومین دوره مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت کشور در سنندج، گفت: مرحله شهرستانی سومین دوره مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم با اجرای مسابقات در شهرستان‌های مناطق قومی کشور در ماه‌های آذر، دی و بهمن ماه سال ۹۴ برگزار شد.

وی از شرکت حدود ۱۵۰ نفر در مسابقات قرآن طلاب و روحانیون اهل سنت کشور در سنندج خبر داد و عنوان کرد: طلاب و روحانیون راه یافته به مرحله نهایی از ۱۹ اردیبهشت تا ۲۱ اردیبهشت ماه در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سنندج به رقابت با هم می‌پردازند.

وی به تفاوت های برگزاری این دوره از مسابقات اشاره کرد و اظهارداشت: حضور ویژه روحانیون و امامان جماعت و همچنین مدرسان مدارس علوم دینی و همچنین برگزاری مسابقات در استان‌های مناطق قومی کشور از جمله تفاوت‌های این دور از مسابقات با دیگر مسابقات قرآنی برگزار شده در سنوات گذشته است.

قائم مقام معاون فرهنگی و امور روحانیون شورای برنامه‌ریزی مدارس و علوم دینی اهل سنت کشور به تفکیک تعداد شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات اشاره کرد و گفت: ۲۹ نفر در رشته ترتیل، ۲۱ نفر در رشته ترجمه و مفاهیم، ۸ نفر در رشته حفظ سه جزء، ۱۱ نفر در رشته حفظ ۱۰ جزء، ۱۳ نفر در رشته حفظ ۲۰ جزء، ۱۲ نفر در رشته حفظ کل قرآن کریم و ۲۲ نفر نیز در رشته قرائت تحقیق در این مسابقات شرکت دارند.

ابراهیمی بیان کرد: این مسابقات با برگزاری کارگاه‌های آموزشی از بعداز ظهر امروز آغاز و روز سه شنبه هفته جاری با اعلام نفرات برگزیده به کار خود پایان خواهد داد.