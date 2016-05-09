بهروز غریب‌پور درباره وضعیت تولید اپرای عروسکی «خیام» به خبرنگار مهر گفت: در حال ساخت موسیقی و انتخاب خواننده برای نقش‌های مختلف اپرای عروسکی «خیام» هستیم ولی به جهت اینکه این پروژه هنوز حامی مالی ندارد سرعت ما در این مقطع کمتر از آن است که باید باشد. از آنجایی که برای اولین بار نیست که پروژه‌ای به معاونت هنری وزارت ارشاد و بنیاد فرهنگی هنری رودکی پیشنهاد می‌کنیم و تأخیری در اعلام حمایت وجود دارد، همزمان طراحی و ساخت عروسک‌ها را آغاز کردیم.

وی ادامه داد: کند پیش می‌رویم ولی از پیشرفت کار راضی‌ام و امیدوارم اپرای عروسکی «خیام» برای بهمن‌ماه و جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آماده شود. ۲ ماه قبل از آغاز سال ۹۵ کار انتخاب خواننده‌ها را شروع کردیم و در ابتدای سال ۹۵ هم کار طراحی و ساخت عروسک و دکور را آغاز کردیم و اگر منابع مالی تأمین شود این اپرای عروسکی به جشنواره تئاتر فجر می‌رسد.

سرپرست گروه تئاتر «آران» تأکید کرد: اپرای «خیام»، اپرای سنگینی است زیرا علاوه بر خواننده‌های ایرانی نیاز به خواننده‌هایی مسلط به زبان انگلیسی و فرانسوی دارد. این اپرای عروسکی از جنگ جهانی دوم با فلاش بک به روزگار خیام بازمی‌گردد. خیام و مولوی در غرب معرف اندیشه، شعر و فرهنگ ما هستند و من از این نقطه کار خود را شروع کردم تا نگاه ژرف و تأثیرگذار خیام را نشان دهم.

غریب‌پور افزود: درباره خیام در غرب واقعیت‌ها و افسانه‌هایی وجود دارد. می‌گویند سربازان در جنگ جهانی اشعار خیام را در سنگرهای خود می‌خوانند و همچنین می‌گویند که دست‌نوشته‌ای از اشعار خیام در کشتی تایتانیک وجود داشته است.

وی درباره وضعیت رپرتوآر اپراهای عروسکی گروه تئاتر «آران»، یادآور شد: به دلیل اینکه پروژه خیام را در دست گرفتیم رپرتوآری نخواهیم داشت تا ببینیم سرانجام حمایت از تولید اپرای عروسکی «خیام» چه می‌شود. امیدوارم طبق وعده معاونت هنری وزارت ارشاد و بنیاد رودکی از تولید اپرای «خیام» حمایت شود.

سرپرست گروه تئاتر «آران» با بیان اینکه لوح فشرده اجراهای اپراهای عروسکی این گروه توسط تماشاخانه «نی‌داوود» به بازار عرضه شده‌اند، ادامه داد: این اتفاقی امیدوارکننده است که مخاطبان ما از طریق دی‌وی‌دی‌های اورجینال و با کیفیت می‌توانند آثار گروه تئاتر «آران» را تماشا کنند. در این مجموعه عرضه شده، دی‌وی‌دی «خیمه‌شب بازی به شیوه قاجار» هم که از تولیدات قبلی گروه است، وجود دارد که امتیازش را از مؤسسه رسانه‌های تصویری گرفتیم تا خودمان آن را منتشر کنیم.