وضعیت جمع آوری پسماند شهری شفت بهبود یافته است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مریم اصغری : ساماندهی پسماند و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ چند وقتی است که به یکی از دغدغه های اصلی مسئولان حوزه محیط زیست تبدیل شده و هر از گاهی نیز در این زمینه راهکارهایی ارائه می شود.

شهرستان شفت با داشتن بیش از ۷۰ هزار نفر جمعیت و با توجه به وجود دو منطقه زیارتی و سیاحتی امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق (ع) یکی از شهرستان های استان گیلان بوده که با مشکل دپوی زباله و پسماند روبه رو است.

متاسفانه در چند سال اخیر با توجه به اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ و ساماندهی پسماندهای خانگی شهرستان شفت به ویژه برخی از روستاهای آن همانند جیرده، امامزاده ابراهیم و... با مشکل دپوی زباله مواجه بوده وگویا براساس گفته مسئولان شهرستان با برنامه ریزی مناسب و ثبت قرارداد با شرکت های معتبر در زمینه اجرای طرح تفیکیک زباله این مشکل درحال مرتفع شدن است.

وضعیت ساماندهی پسماند در شفت در حال ارتقا است

فرماندار شفت در این باره در جلسه کارگروه پسماند که ظهر یکشنبه در این شهرستان برگزار شد، گفت: آنچه که در این زمینه مهم و تأثیرگذار بوده و نباید نادیده گرفته شود متوقف نشدن کارگروه پسماند است.

یونس محمودی با بیان اینکه این کارگروه می تواند به ارائه راهکارها و نظرات مناسب در زمینه حل معضل پسماند و زباله در شهرستان کمک کند، افزود: موضوع پسماند و حل این معضل در استان یکی از دغدغه های اصلی و خطوط قرمز استاندار محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه حل مشکل پسماند و زباله در استان و به ویژه شهرستان شفت نیاز به توجه، هدایت، نظارت و کنترل دارد، خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر و شهرداران این شهرستان نیز باید رویکرد خود را نسبت به حل این موضوع تغییر داده و حساسیت ویژه موضوع را درک کنند.

آموزش اولین زیرساخت در زمینه ساماندهی پسماند

فرماندار شفت در ادامه با تأکید بر تقویت مسئله آموزش در حوزه پسماند، گفت: آموزش و فراهم کردن زمینه های آن در بخش پسماند و زباله موجب القای فکری در بین شهروندان می شود.

وی با بیان اینکه فراهم کردن المان های تجسمی برای شهروندان در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ می تواند در حل این معضل تأثیرگذار شود، اظهار کرد: شهرداری به عنوان مسئول اجرای این طرح باید به گونه ای عمل کند که نتایج و تغییرات در سطح شهر برای شهروندان قابل مشاهده باشد.

محمودی ترغیب و تشویق مردم به اجرای این طرح را وظیفه شهرداری عنوان کرد و افزود: رتبه شهرستان ها در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ براساس میزان و نوع مشارکت مردم شهرستان سنجیده می شود.

وی با اشاره به مشارکت و رغبت کم مردم شهرستان شفت در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ و وجود معضلات زیست محیطی به دلیل دپوی پسماند و زباله، تأکید کرد: آموزش می تواند خلا های موجود را از بین برده و موجب اجرای موفق این طرح و ارتقای وضعیت پسماند در شهرستان شفت شود.

جمع آوری ۱۰۰ درصدی پسماندهای عفونی حوزه بهداشت شفت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت نیز در ادامه این جلسه با اشاره به پسماندهای عفونی حوزه بهداشت و درمان، اظهار کرد: خوشبختانه شهرستان شفت اولین شهرستان در استان بوده که ۱۰۰ درصد پسماندهای عفونی و بیمارستانی آن جمع آوری می شود.

علی فرهی تکرمی خاطرنشان کرد: تمامی مطب های پزشکی خصوصی، درمانگاه ها، خانه های بهداشت و بیمارستان شفت زباله و پسماندهای عفونی و بهداشتی خود را جمع آوری و به شرکت طرف قرار خود در شهرک صنعتی شفت تحویل می دهند.

وی یکی از مهم ترین مزیت های شهرستان شفت را سهام دار بودن شهرداری شفت در کارخانه کود عالی عنوان کرد و گفت: شهرداری احمدسرگوراب هم برای تحویل زباله های خود با سازمان پسماند شهرداری رشت قرار داد امضا کرده است.

رئیس حفاظت محیط زیست شفت با بیان اینکه هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه ساماندهی پسماند و زباله در شهر شفت فاصله زیادی وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه هنوز باکس های مناسب برای ریختن زباله در سطح شهر وجود نداشته و این موضوعی بود که در بازدید هفته گذشته مسئولان استانی گوشزد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در ۴۵ روستای استان گیلان، افزود: دهستان های جیرده و ملاسرا نیز جزء این روستاها برای اجرای پایلوت این طرح بوده که در فاز دوم، طرح در این دهستان ها اجرایی می شود.

آموزش ۹۵۰ خانوار احمدسرگورابی در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ

شهردار شهر احمدسرگوراب در ادامه جلسه با بیان اینکه در سال گذشته قراردادی با یک شرکت مورد تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست برای اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در این شهر بسته شده است، گفت: بنرها و برشورهای نیز در این خصوص در بین شهروندان احمدسرگورابی توزیع شده است.

رضا نیکویی به آموزش ۹۵۰ خانوار احمدسرگورابی در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ اشاره کرد و افزود: خوشبختانه شاهد بازتاب خوب و رضایت مردم از اجرای این طرح بودیم.

وی با بیان اینکه درصد اجرای این طرح در گذشته در شهر احمدسرگوراب ۲۷ درصد بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر با اجرای مناسب این طرح این میزان به ۴۵ درصد افزایش یافته و امیدواریم که با بستن قرار و ادامه کار به ۷۵ درصد نیز برسد.

شهردار شهر احمدسرگوراب در ادامه به نصب ۶۵ باکس زباله در شهر شهر نیز اشاره و یادآورشد: متاسفانه به دلیل اینکه این شهر در مسیر عبور ۱۶ روستای بالادستی قرار داشته به محلی برای دپوی زباله این روستاها تبدیل شده است.