به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف در ادامه سفر خود به قم عصر یکشنبه با حضور در دفتر آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی با این مرجع تقلید دیدار و گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ارائه کرد.

آیت الله موسوی اردبیلی نیز در این دیدار با تبریک انتخاب عارف در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای وی آرزوی موفقیت کرد و از مجلس دهم خواست که تا به عرصه‌های اقتصادی و معیشتی مردم توجه بیشتری داشته باشند و برای حل مشکلات اقتصادی کشور تلاش کنند.

ادامه این دیدار بدون حضور خبرنگاران ادامه یافت.