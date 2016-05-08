۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۰۳

عارف با آیت‌الله موسوی اردبیلی دیدار کرد

قم - منتخب اول مردم تهران در انتخابات دهمین دوره مجلس مجلس شورای اسلامی با آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف در ادامه سفر خود به قم عصر یکشنبه با حضور در دفتر آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی با این مرجع تقلید دیدار و گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ارائه کرد.

آیت الله موسوی اردبیلی نیز در این دیدار با تبریک انتخاب عارف در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای وی آرزوی موفقیت کرد و از مجلس دهم خواست که تا به عرصه‌های اقتصادی و معیشتی مردم توجه بیشتری داشته باشند و برای حل مشکلات اقتصادی کشور تلاش کنند.

ادامه این دیدار بدون حضور خبرنگاران ادامه یافت.

