هنوز تعداد دقیق نفرات دو فراکسیون اصلی مجلس دهم مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف عصر یکشنبه در پایان دیدارهای خود با تعدادی از مراجع عظام تقلید در جمع خبرنگاران قمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آینده انتخابات ریاست مجلس و اعلام تعداد نفرات فراکسیون امید، اظهار داشت: آینده ریاست مجلس بر عهده همه نمایندگان است.
وی ادامه داد: در روزهای گذشته دو فراکسیون اصلی مجلس شورای اسلامی جلسات خود را تشکیل دادند که البته به طور دقیق نمیتوان گفت که تعداد نفرات عضو این فراکسیونها چه تعداد است و باید منتظر جلسات بعدی بود تا نفرات هر فراکسیون به طور دقیق مشخص شود.
منتخب مردم تهران در دهمین دوره انتخابات مجلس دهم بیان داشت: چیزی که مهم است احساس مسئولیت کلیه نمایندگان است که باید پیام حضور گسترده مردم در عرصه انتخابات را عملی کنند و بر اساس همدلی و وحدت ریاست مجلس، هییت رئیسه و روسای کمیسیونها را انتخاب کنند.
وی در خصوص علت سفر خود به شهر مقدس قم و دیدار با علما نیز گفت: بنده در مواقع مختلف برای دیدار با علما و مراجع تقلید به قم سفر میکردم که البته در ایام انتخابات به دلیل اینکه شائبه انتخاباتی پیش نیاید این سفر انجام نشد و از روزهای گذشته این دیدارها برنامه ریزی شد تا بتوانیم از رهنمودهای مراجع تقلید در مسائل مختلف بهرهمند شویم.
تأکید مراجع به موضوعات فرهنگی و اقتصادی
عارف با بیان اینکه مراجع تقلید در بیانات خود به موضوعات فرهنگی تأکید بسیاری داشتند، افزود: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بود و حل مشکلات و معضلات فرهنگی نیز امروز میبایست در اولویت برنامهها قرار گیرد.
وی ادامه داد: مراجع معظم تقلید در خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز توصیههایی داشتند که مجلس دهم باید در کنار دولت برای حل این مشکلات گامهای اساسی بردارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: اگر انقلاب اسلامی ایران بخواهد به عنوان الگو در دنیا مطرح باشد باید در زمینه اقتصادی و فرهنگی قدرتمند باشد و مشکلات در این عرصه را پشت سر بگذارد.
وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی جایگاه والایی در نظام جمهوری اسلامی دارد و امسال نیز که به نام سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است باید با همکاری دولت ساسیتهای اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم.
عارف با بیان اینکه یکی از خواستههای مراجع عظام تقلید این بود که مردم باید کاهش نرخ تورم را لمس کنند، افزود: برنامههای ما در فراکسیون امید در ۱۲۸ بند ارائه شده است که مباحث اقتصادی از جمله اصلاح ساختار بانکی کشور در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه با انتقاد از کم لطفی یکی از رسانهها در خصوص انعکاس خبر یکی از مراجع با وی افزود: این امر بداخلاقی و کم لطفی رسانهای است و همگان امروز جایگاه والا و ارزشمند آیت الله جوادی آملی را میدانند و بحث نفوذ نیز امروز مورد تأیید ما است و ما آن را قبول داریم اما اینکه این موضوع را به چهره های دلسوز کشور اطلاق کنیم و عکس آنها را در کنار دشمنان قرار دهیم درست نیست.
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