به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار محمدرضا عارف منتخب مردم تهران در مجلس دهم، خدمت به مردم را دارای فضیلت و ثواب دانست و گفت: یکی از ویژگی‌های نظام اسلامی و ولایی حضور افراد متعهد و تأثیرگذاری است که آماده خدمت به مردم و تحکیم نظام هستند.

وی ایجاد امنیت را مهم‌ترین دستاورد خدمت به مردم عنوان کرد و گفت: امنیت باید در تمام شئون زندگی مردم برقرار باشد و برقراری عدالت اجتماعی برای مردم نیز امر بسیار مهمی است.

استاد برجسته حوزه با اشاره به اینکه عدالت میدان وسیعی دارد که باید در عمل توسط مردم و مسئولان رعایت شود، ابراز کرد: فراوانی نعمت، معیشت، ایجاد کار و وسعت عرضه در برابر تقاضا نیز اقدام مهمی است که باید دستاورد خدمت به مردم باشد.

وی افزود: کسانی که همت بلند و بینش کامل داشته باشند راه خدمت برای آن‌ها باز است و افراد اینچنین در نظام فراوان هستند.

آیت الله نوری همدانی با تأکید بر اینکه نظام ما دینی، مذهبی و ولایی است، گفت: در رأس نظام ولایت فقیه است که پیش از انقلاب وجود نداشت و همین امر باعث مشکلات فراوان برای کشور شد ولی هم اکنون از جهت وجود ولایت فقیه باید قدر‌دان باشیم.

وحدت باید حول محور ولایت فقیه باشد

وی ادامه داد: به هر میزان که وحدت ما حول محور ولایت فقیه باشد توفیق ما بیشتر می‌شود و اتحاد رمز پیروزی است و بر این اساس همفکری و اتحاد بین مسئولان لازم و ضروری است.

این مرجع تقلید بیان داشت: اگر بین مسئولان اختلاف باشد راه برای نفوذ دشمن که درصدد ایجاد اختلاف بین مسئولان برای نفوذ در انقلاب است هموار می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید همه جوانب زندگی مردم را مورد توجه داشته باشند در این بین فرهنگ را مهم ارزیابی و ادامه داد: اصولی که مربوط به استکبار ستیزی و مبارزه با صهیونیست‌ها است جزو فرهنگ انقلاب است و باید همواره مد نظر باشد.

آیت الله نوری همدانی همچنین کمک به مستضعفان و محرومان را مورد تأکید قرار داد و بر این نیز اشاره داشت که امیدوارم مجلسی بوجود آید که امیدهای مردم در آن محقق شود.

در ابتدای این دیدار محمدرضا عارف اقتصاد، معیشت و آسیب‌های اجتماعی را جزو اولویت‌های مجلس دهم برای پیگیری عنوان کرد.