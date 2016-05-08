مردم در نظام اسلامی ستون دین هستند/ تأکید بر حفظ وحدت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار محمدرضا عارف منتخب مردم تهران در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سخنانی با بیان اینکه مردم در نظام اسلامی ستون دین به شمار می‌روند، افزود: باید مراقبت کرد که این ستون همواره محفوظ باشد تا خیمه نظام اسلامی همچنان پابرجا باشد.

وی عنوان کرد: وظیفه مردم در نظام اسلامی و همچنین وظیفه نهادهای رسمی باید مورد توجه قرار گیرد و اعتمادسازی در جامعه موضوع مهمی است که باید مد نظر باشد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه چگونگی حضور مردم در صحنه سیاسی در دین اسلام مشخص شده است، افزود: از آنچه امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر در نهج البلاغه فرموده است می‌فهمیم که اینگونه نیست که مردم فقط در زمان رای دادن در سرنوشت کشور و جامعه سهیم هستند بلکه آنها ستون دین هستند.

مردم باید همچنان در صحنه حضور داشته باشند

وی افزود: ملت ایران در صحنه‌های اخیر خوش درخشیده است و باید مراقب بود که مردم همچنان در صحنه حضور داشته باشند.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات از منیت‌ها سرچشمه می‌گیرد، ادامه داد: برخی از افراد تنها حرف خود را قبول دارند و باید به این نکته توجه داشت که انسان موجودی ابدی است.

وی تأکید کرد: ایران اسلامی فرهنگی غنی و زبان فارسی دارد اما کلمات فارسی به بیانات قرآن نمی‌رسد و قران کتابی ست که همه چیز در آن یافت می‌شود.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه در قرآن کلمه فقیر داریم و این کلمه در زبان فارسی به معنا گدا شناخته می‌شود در حالی که فقیر گدا نیست و فقیر آن ملتی است که جیبش خالی باشد و ستون فقراتش شکسته باشد.

وی با بیان اینکه ملتی که می‌خواهد ایستادگی و مقاومت کنند باید جیبی پر داشته باشد، افزود: اگر می‌خواهیم به اقتصاد مقاومتی عمل کنیم این عمل با سفارش‌ها و شعارهای اقتصاد محقق نمی‌شود بلکه نیازمند به اقدام و عمل هستیم.

انتقاد از ورود بی‌رویه کالا‌ها به کشور

آیت الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ورود بی‌رویه کالا‌ها به کشور اظهار، داشت: امروز کشور را پر از کالاهای خارجی کرده‌ایم و از طرفی هم از تولید دم می‌زنیم.

وی تأکید کرد: آزاد بودن اسکله‌ها و بنادر برای ورود کالاهای خارجی به کشور با موضوع خودکفایی تولید و اشتغال و جلوگیری از بیکاری سازگاری ندارد.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه کمتر واژه‌ای را به عظمت و شکوه واژه «غیرت» می‌توانیم بیابیم، افزود: غیرت در حقیقت‌‌ همان غیرزدایی است که نباید اجازه داد بیگانگان نفوذ کنند و ما نیز نباید سر در کار دیگران بکشیم و آن کسی که به بیگانه راه می‌دهد در واقع بی‌غیرت سیاسی است.

وی با اشاره به دارایی‌ها و منایع طبیعی بسیار کشور، افزود: کشوری که شمال و جنوبش را دریا احاطه کرده و مراتع فراوانی دارد نباید علوفه دامش را از کشوری مثل برزیل وارد کند و همین وارد یکی ازدلایل گرانی لبنیات و گوشت قرمز است.

آیت الله جوادی آملی ابراز داشت: کسانی که به عنوان نماینده به مجلس راه یافتند نباید کار خود را تمام شده فرض کنند.

وی با تاکید بر حفظ وحدت در کشور، بیان داشت: اگر مردم و مسولان در کنار هم نباشند و همدیگر را تأیید نکنند یک غده تبدیل می‌شوند که در این صورت در برابر دشمنان خود دچار مشکل خواهند شد.