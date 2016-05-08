به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سبطی عصر یکشنبه در نشست با اهالی رسانه استان، اظهار کرد: شاید بهتر باشد بگویم در مهندسی ارزش و اولویتبندی پروژهها بنده از عملکرد خودم رضایت ندارم؛ شاید دیگر اعضا با نظر بنده موافق نباشند.
وی افزود: محلات مختلف شهر نیازها و مشکلات خاص خود رادارند که ما کمتر به آنها پرداختهایم و درزمینهٔ بوستانها و شهربازیها جانمایی مناسبی نداشتهایم.
وی ادامه داد: در این دوره بارها به برخی از مسائل غیر کارشناسی انتقاد کردهام و بازهم تأکید میکنم ما نسبت به این مسائل انتقاد داریم و انتقاد به معنای مخالفت نیست.
عضو شورای اسلامی شهر گرگان، رویکرد شورایی را داشتن تجارب آرا دانست و اضافه کرد: اگر همه اعضای شورا حامی شهردار باشند اماواگر در آن شورا وجود دارد و باید چند علامت تعجب در اذهان شکل بگیرد.
قصه حامیان و مخالفان شهرداری توطئه خنثیشده است
وی خاطرنشان کرد: لذا اگر این موضوع را بپذیریم، قصه حامیان و مخالفان شهرداری یک تئوری و سناریوی فتنهگرایانه است که در راستای تخریب جایگاه شورای چهارم کلید خورد و این توطئه خنثیشده است.
سبطی تصریح کرد: اگر شورا را از منظر نگاه به توسعه شهری بنگریم این دوره شورا، پویا بوده و کاملاً با یکدیگر هماهنگ هستیم و دوستی ما در راستای توسعه شهر است و هیچگونه تعامل دیگری خارج از این موضوع نداریم.
وی همچنین گفت: اگر لایحهای به شورا ارائه شود که احساس کنیم در تقابل با منافع شهر و شهرداری است قطعاً باید نسبت به آن موضعگیری کنیم.
سبطی بابیان اینکه عملکرد شهرداری همان عملکرد شورای شهر است، اظهار کرد: هیچکسی در شورا نمیتواند بگوید که مثلاً پیگیر پروژه تلهکابین بوده و آن را به نتیجه رسانده است، اصلاً فعل مفرد در شورا و شهرداری وجود ندارد.
بدهی ۲۹ میلیارد تومانی دستگاه های دولتی به شهرداری گرگان
این عضو شورا در پاسخ به سؤال اصحاب رسانه در خصوص بدهی دستگاههای اداری به شهرداری، تصریح کرد: تا پایان سال گذشته میزان بدهی دستگاههای دولتی به شهرداری بیش از ۲۹ میلیارد تومان بوده است که وصول این میزان بدهی را از طریق کمیسیون ۷۷ پیگیری هستیم.
سبطی همچنین در پاسخ به خبرنگاری که از حقالجلسات اعضای شورا و حقوق شهردار پرسیده بود، گفت: شوراییان ماهانه حداقل ۵۰ ساعت باید در کمیسیونها، هیئترئیسه و صحن علنی حضورداشته باشند که میزان حقالجلسات دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که البته حضور اعضاء بیش از ساعت مذکور مشمول اضافهکاری برای دریافت حقوق بیشتر نمیشود.
عضو شورای اسلامی شهر گرگان ادامه داد: حقوق ماهانه شهردار گرگان بدون در نظر گرفتن حاشیه و اضافهکاری و با توجه به مدرک تحصیلی حدود چهار میلیون تومان است.
