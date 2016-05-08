به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سبطی عصر یکشنبه در نشست با اهالی رسانه استان، اظهار کرد: شاید بهتر باشد بگویم در مهندسی ارزش و اولویت‎بندی پروژه‎ها بنده از عملکرد خودم رضایت ندارم؛ شاید دیگر اعضا با نظر بنده موافق نباشند.

وی افزود: محلات مختلف شهر نیازها و مشکلات خاص خود رادارند که ما کمتر به آن‌ها پرداخته‌ایم و درزمینهٔ بوستان‎ها و شهربازی‎ها جانمایی مناسبی نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: در این دوره بارها به برخی از مسائل غیر کارشناسی انتقاد کرده‌ام و بازهم تأکید می‌کنم ما نسبت به این مسائل انتقاد داریم و انتقاد به معنای مخالفت نیست.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان، رویکرد شورایی را داشتن تجارب آرا دانست و اضافه کرد: اگر همه اعضای شورا حامی شهردار باشند اماواگر در آن شورا وجود دارد و باید چند علامت تعجب در اذهان شکل بگیرد.

قصه حامیان و مخالفان شهرداری توطئه خنثی‌شده است

وی خاطرنشان کرد: لذا اگر این موضوع را بپذیریم، قصه حامیان و مخالفان شهرداری یک تئوری و سناریوی فتنه‎گرایانه است که در راستای تخریب جایگاه شورای چهارم کلید خورد و این توطئه خنثی‌شده است.

سبطی تصریح کرد: اگر شورا را از منظر نگاه به توسعه شهری بنگریم این دوره شورا، پویا بوده و کاملاً با یکدیگر هماهنگ هستیم و دوستی ما در راستای توسعه شهر است و هیچ‎گونه تعامل دیگری خارج از این موضوع نداریم.

وی همچنین گفت: اگر لایحه‎ای به شورا ارائه شود که احساس کنیم در تقابل با منافع شهر و شهرداری است قطعاً باید نسبت به آن موضع‎گیری کنیم.

سبطی بابیان اینکه عملکرد شهرداری همان عملکرد شورای شهر است، اظهار کرد: هیچ‎کسی در شورا نمی‎تواند بگوید که مثلاً پیگیر پروژه تله‎کابین بوده و آن را به نتیجه رسانده است، اصلاً فعل مفرد در شورا و شهرداری وجود ندارد.

بدهی ۲۹ میلیارد تومانی دستگاه های دولتی به شهرداری گرگان

این عضو شورا در پاسخ به سؤال اصحاب رسانه در خصوص بدهی دستگاه‌های اداری به شهرداری، تصریح کرد: تا پایان سال گذشته میزان بدهی دستگاه‎های دولتی به شهرداری بیش از ۲۹ میلیارد تومان بوده است که وصول این میزان بدهی را از طریق کمیسیون ۷۷ پیگیری هستیم.

سبطی همچنین در پاسخ به خبرنگاری که از حق‎الجلسات اعضای شورا و حقوق شهردار پرسیده بود، گفت: شوراییان ماهانه حداقل ۵۰ ساعت باید در کمیسیون‎ها، هیئت‌رئیسه و صحن علنی حضورداشته باشند که میزان حق‎الجلسات دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که البته حضور اعضاء بیش از ساعت مذکور مشمول اضافه‎کاری برای دریافت حقوق بیشتر نمی‎شود.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان ادامه داد: حقوق ماهانه شهردار گرگان بدون در نظر گرفتن حاشیه و اضافه‎کاری و با توجه به مدرک تحصیلی حدود چهار میلیون تومان است.