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۱۳ شهریور ۱۴۰۰، ۱۹:۱۹

با رای اکثریت اعضای شورای شهر؛

«محمدرضا سبطی» شهردار گرگان شد

«محمدرضا سبطی» شهردار گرگان شد

گرگان- محمدرضا سبطی با رای اعضای شورای شهر گرگان به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان برگزار و محمدرضا سبطی به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

بر این اساس سبطی با ۶ رأی به عنوان شهردار انتخاب شد.

محمدرضا سبطی سوابقی همچون معاون عمرانی سازمان همیاری شهرداری‌های استان، معاون فنی و شهرسازی شهرداری گرگان و عضویت در شورای اسلامی شهر گرگان در دوره چهارم را در کارنامه دارد.

گفتنی است، وی سیزدهمین شهردار بعد از انقلاب است و پیش از آن قلیش لی، ستار سیفی، علی خان‌محمدی، علی رمضانی، محمد هاشم پور، ابراهیم کریمی، حسین صادقلو (دو دوره)، محمدمهدی ایرجی، محمدابراهیم کریمی و عبدالرضا دادبود عهده دار این سمت بودند.

کد مطلب 5296796

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