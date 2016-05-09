تحریم های آمریکا علیه ایران تا یک سال دیگر لغو می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، «جان دفتریوس» در مصاحبه ای با بیان این مطلب در ادامه گفت: فکر می کنم در اوایل سال ۲۰۱۷ این امکان وجود داشته باشد که وزارت خزانه داری امریکا تحریم های ایران را لغو کند تا به کشورهای دیگر بگوید که کاملا در برابر ایران سرسخت است.

به گفته دبیر بخش بازارهای جهانی رو به رشد سی.ان.ان، ایران آخرین بازاری است که ۸۰ میلیون مصرف کننده دارد، جمعیت آن تحصیلات عالی دارند و ذخایری عظیم از نفت و گاز در آن موجود است.

دفتریوس گفت: ایران در حدود یک تریلیون دلار مواد معدنی استخراج نشده دارد و به رغم اظهارات سیاسی که از جانب محافظه کاران تندرو ایراد می شود افرادی در ایران وجود دارند که می خواهند عضو بازارها و اقتصاد جهانی شوند.

به گزارش مهر، هر چند بعد از حصول توافق هسته ای میان ایران و کشوهای ۱+۵ (برجام) تحریم های هسته ای ایران لغو شده اند اما کارشکنی های امریکا موجب شده تا کشورها و شرکت های اروپایی نتوانند روابط اقتصادی خود با تهران را از سر بگیرند.