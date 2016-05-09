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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۵۵

۲۰بانوی فعال قرآنی از ایران و جهان تجلیل می‌شوند

۲۰بانوی فعال قرآنی از ایران و جهان تجلیل می‌شوند

دبیر هفتمین همایش بین‌المللی تجلیل از بانوان فعال قرآنی گفت: هفتمین همایش بین‌المللی تجلیل از بانوان فعال قرآنی امسال، تجلیل از ۲۰ بانوی فعال قرآنی از ایران و جهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه فرزانه درخصوص برگزاری هفتمین همایش بین‌المللی تجلیل از بانوان‌ فعال قرآنی بیان کرد: این همایش روز ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری در مصلای امام خمینی (ره) در تهران و با حضور جمع کثیری از بانوان فعال قرآنی کشور برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در این همایش میزبان ۱۲ نفر از بانوان فعال قرآنی در داخل کشور و ۹ بانوی فعال قرآنی از ۹ کشور جهان هستیم.

وی افزود: براساس فراخوانی که اعلام شده بود ۱۵۰ بانو از ۸۰ کشور به ما معرفی شدند که از این آمار ۹ نفر تجلیل خواهند شد.

وی یادآور شد: همچنین در این همایش خانواده شهدای قرآن هم تکریم خواهد شد.  

کد مطلب 3620657

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