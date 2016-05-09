کتاب علم جوامع موسیقی ترجمه سید عبدالله انوار به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدت زمان زیادی نیست که انوار کتاب علم جوامع موسیقی بوعلی سینا را ترجمه کرده است اما این اتفاق بزرگی به حساب میآید زیرا قسمت موسیقی کتاب شفا پس از هزار سال به زبان فارسی ترجمه شده است. در این کتاب اطلاعات جامعی در مورد سه علم ریاضیات، پزشکی و موسیقی ارائه داده و در شش مقاله بیان شده است.
شیخالرئیس بوعلیسینا نابغهای جهانی و از اعاظم دانشمندان خدمتگزار بشریت در طول تاریخ است. نقش بیهمتای حضرت شیخ در پیشرفت علوم بشری به ویژه طب و دانشهای مرتبط با فلسفله و حکمت، چنان پرآوازه است که آثار و اندیشههای او با گستره وسیعی از مخاطبان، جهانیان را در هزاره گذشته به تحسین و درسآموزی از محضر بلند او کشانده است. او با نبوغ ویژه، جهد علمی و ابداعات بیبدیل خود نحلههای فلسفی، عرفانی، پزشکی و سایر شعب علمی را پس از خویش وامدار و دنبالهروی خود نمود. اکنون پس از گذشت هزار سال از چهره در نقاب خاک کشیدن ابوعلی سینای بزرگ، جهان دانش و معرفت، او را عزیز میدارد و از مردهریگ علمیاش برای رشد و تعالی خود همچنان توشه برمیدارد.
آنچه در این کتاب آمده است، برگردان یکی از کتب شفا از زبان عربی به فارسی است. این کتاب که در صفحه عنوانِ چاپیِ آن به نام«جوامع علم موسیقی» آمده است و بهظاهر باید این نام از سوی ﻣﺆلف آن، حضرت شیخالرئیس بوعلیسینا بر آن گذارده شده باشد، در مباحث نظری علم موسیقی بحث مینماید و کتاب سوم از فلسفه اوسط شفاست و فلسفه اوسط نیز بحث در ریاضیات، یا به قول طلاب، علمِ تعلیمی میکند و چنانکه بهوقت برخواندنِ کتاب مشاهده خواهید کرد محتویات آن در شش مقاله آمده است.
هر مقاله آن، بر حسب احتواء مطالب تحت خود، دارای فصول مختلف بر حسب شمار است که در بین آنها مقاله پنجم واجد بیشترین فصول، یعنی پنج فصل است و مقالات دوم و چهارم و ششم حاوی کمترین فصول، یعنی هر مقاله دارای دو فصل میباشد.
جهت دریافت کتاب می توانید به انتشارات مولی به نشانی تهران- خیابان انقلاب- نرسیده یه چهارراه ابوریحان- شماره ۱۱۵۸ مراجعه کنید و یا یا شماره تلفن: ۰۲۱۶۶۴۰۹۲۴۳، نمابر ۰۲۱۶۶۴۰۰۰۷۹ تماس بگیرید.
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