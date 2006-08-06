عمرو موسي براي شركت در نشست وزيران خارجه عرب وارد بيروت شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، همزمان با ورود دبيركل اتحاديه عرب به لبنان كه با هدف بررسي تهاجمات ددمنشانه صهيونيستها به لبنان صورت مي گيرد ، هواپيماهاي اين رژيم حملات هوايي خود را به ضاحيه در جنوب بيروت شدت بخشيدند.

قرار است عمرو موسي امشب با فواد سنيوره نخست وزير و نبيه بري رئيس مجلس نمايندگان و فوزي صلوخ وزير خارجه لبنان ديدار و گفتگو كند .

ديدار عمرو موسي با اميل لحود رئيس جمهوري لبنان فردا دوشنبه برگزار مي شود.

وزيران امور خارجه كشورهاي عربي قرار است دوشنبه براي حمايت از طرح فواد سنيوره نخست وزير لبنان در بيروت گردهم آيند.

يك ديلپمات بلندپايه عرب اظهار داشت كه وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه عرب روز دوشنبه آتي در بيروت گردهم مي آيند تا حمايت خود را از طرح فراگير فواد سنيوره نخست وزير اعلام كنند.

اين ديپلمات خاطرنشان كرد كه هدف از برگزاري چنين نشستي اعلام حمايت كشورهاي عربي از طرح هفت ماده اي نخست وزير لبنان است.

طرح سنيوره به ضرورت برقراري آتش بس، مبادله اسرا ميان اسرائيل و حزب الله و نيز استقرار ارتش لبنان در جنوب اشاره مي كند كه برخي آن را طرحي با هدف خلع سلاح حزب الله مي دانند.

اين طرح همچنين شامل تقويت نيروهاي سازمان ملل كه در لبنان مستقر هستند(يونيفل) و قرار گرفتن مزارع شبعا تحت نظارت سازمان ملل و بازگشت به توافقنامه آتش بس امضا شده سال 1949 ميان لبنان و رژيم اسرائيل است.

دولت لبنان از جمله وزيران حزب الله، طرح سنيوره را تصويب كرده است .