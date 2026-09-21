به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعدازظهر دوشنبه در ادامه دیدارهای کاری خود در پایتخت با عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور دیدار و مسائل و نیازهای مناطق روستایی و محروم استان را پیگیری کرد.

در این نشست، حبیبی با ارائه و تحلیل شاخص‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای بخش‌های مختلف روستایی کرمانشاه و تشریح مستندات و ادله فنی، افزایش اعتبارات محرومیت‌زدایی استان را پیگیری کرد که در نهایت موافقت برای افزایش دو برابری این اعتبارات تا سقف هزار میلیارد تومان حاصل شد.

استاندار کرمانشاه در این دیدار بر ضرورت تقویت اعتبارات طرح‌های توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی تأکید کرد و خواستار افزایش و تسریع در تخصیص منابع مورد نیاز پروژه‌های اولویت‌دار استان و حمایت ویژه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری شد.

آبرسانی روستایی، راه‌های روستایی، آبخیزداری، اجرای طرح‌های هادی، آبیاری باغات، منظومه‌های روستایی، احداث کتابخانه، تأمین مسکن محرومان و توسعه اشتغال روستایی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

در این نشست جهانگیر شاهینی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، معاونان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب، مدیران کل امور روستایی استانداری، بنیاد مسکن و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز حضور داشتند.

حسین‌زاده نیز در این نشست از تخصیص و ابلاغ بخشی از اعتبارات طرح‌های حوزه روستایی و محرومیت‌زدایی به استان کرمانشاه در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: هدف اصلی اجرای پروژه‌های روستایی باید ایجاد اشتغال، توانمندسازی و فراهم کردن زمینه ماندگاری جمعیت در روستاها باشد.

معاون رئیس‌جمهور افزود: برای نخستین‌بار تسهیلات ویژه اشتغال روستایی در نظر گرفته شده و در فاز نخست ۷۵ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه اشتغال‌زایی به استان کرمانشاه ابلاغ خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: طرح‌های مهم مناطق محروم و روستایی که منجر به ایجاد اشتغال شوند، می‌توانند از ظرفیت صندوق توسعه ملی و کمک‌های ارزی برای پیشبرد پروژه‌ها استفاده کنند؛ ظرفیتی که پیش از این بیشتر در پروژه‌های شهری مورد استفاده قرار می‌گرفت و اکنون مناطق روستایی نیز امکان بهره‌مندی از آن را خواهند داشت.

تدوین زنجیره‌های ارزش روستایی، به‌ویژه در بخش کشاورزی، از دیگر موضوعات مورد تأکید این نشست بود و معاون رئیس‌جمهور بر حمایت از این حوزه و اختصاص اعتبارات لازم به استان کرمانشاه تأکید کرد. زنجیره ارزش محصولاتی همچون زعفران، زیتون، نخود و دیگر محصولات کشاورزی از جمله ظرفیت‌های استان در این زمینه عنوان شد.

حسین‌زاده در همین راستا دو معاون خود را مأمور کرد با سفر به استان کرمانشاه، ظرفیت‌ها و مسائل این حوزه را به صورت میدانی بررسی و نتایج را برای تصمیم‌گیری و جمع‌بندی نهایی ارائه کنند.

توسعه انرژی خورشیدی در روستاها و تأمین پنل‌های خورشیدی تا ظرفیت یک مگاوات نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که مقرر شد نیازها و پیشنهادهای استان در این زمینه بررسی و در برنامه‌های حمایتی معاونت توسعه روستایی قرار گیرد.

در ادامه، تخصیص اعتبارات مدیریت بحران از محل بند «م» ماده ۲۸ برای احداث مجتمع‌های آبرسانی به میزان ۲۳۵ میلیارد تومان و طرح‌های آبرسانی عشایری به میزان حدود ۳۰ میلیارد تومان که به‌تازگی به استان ابلاغ شده، مورد پیگیری قرار گرفت.

درباره اعتبارات محرومیت‌زدایی استان نیز اعلام شد تاکنون ۲۲۰ میلیارد تومان به کرمانشاه ابلاغ شده و مقرر شده با پیگیری‌های انجام‌شده، مابقی اعتبارات تا سقف ۶۰۰ میلیارد تومان نیز به استان ابلاغ شود.

معاون رئیس‌جمهور همچنین قول ابلاغ ۸۵ میلیارد تومان اعتبار در حوزه آبخیزداری و حمایت از طرح جایگزینی مدارس سنگی با مدارس ایمن و استاندارد را داد.

تأمین مسکن ایمن برای روستاییان نیز از دیگر محورهای این نشست بود و بر حمایت و تأمین اعتبارات لازم برای ایمن‌سازی و بهسازی مساکن روستایی استان با استفاده از ظرفیت‌های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری تأکید شد.

در این نشست بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ملی برای توسعه زیرساخت‌های روستایی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی جوامع محلی و تسریع در اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در استان کرمانشاه تأکید شد.