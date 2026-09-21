https://mehrnews.com/x3d7p7 ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶ کد مطلب 6954183 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶ تشریح موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تردد در تنگه هرمز بندرعباس- سخنگوی قوه قضائیه موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تردد در تنگه هرمز را تشریح کرد. دریافت 7 MB کد مطلب 6954183 کپی شد مطالب مرتبط رژیم حقوقی تنگه هرمز نیازمند پیوند نگاه داخلی و بینالمللی است توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در مورد رژیم حقوقی تنگه هرمز رژیم حقوقی تنگه هرمز بر پایه حقوق بینالملل حاکمیت ایران است شرایط حاکمیت ایران بر تنگه هرمز نسبت به پیش از جنگ تقویت شده است برچسبها هرمزگان تنگه هرمز سید علی کاظمی
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