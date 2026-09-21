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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

تشریح موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تردد در تنگه هرمز

تشریح موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تردد در تنگه هرمز

بندرعباس- سخنگوی قوه قضائیه موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تردد در تنگه هرمز را تشریح کرد.

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کد مطلب 6954183

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