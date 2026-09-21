دستگیری ۴۴ مالخر و کشف ۸۴۰ کیلو سیم و کابل مسروقه در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۴۴ مالخر اموال مسروقه و کشف ۸۴۰ کیلوگرم سیم و کابل و ۳۵۶ قلم لوازم مسروقه در اجرای طرح مقابله با مالخران و ضایعاتی‌های متخلف خبر داد.

علیزاده اظهار کرد: این طرح طی ۲۴ ساعت گذشته در ۶ شهرستان تابعه انتظامی غرب استان تهران توسط مأموران پلیس آگاهی اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی غرب استان تهران در جریان این طرح از ۴۰۸ واحد صنفی بازدید کردند که برای ۷۸ واحد اخطاریه صادر و ۲۳ واحد صنفی متخلف و دارای فعالیت مجرمانه نیز با دستور قضایی پلمب شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۴۴ مالخر اموال مسروقه دستگیر و ۳۵۶ قلم لوازم مسروقه و ۸۴۰ کیلوگرم سیم و کابل مسروقه کشف شد.

علیزاده با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان برای ایجاد امنیت پایدار و مقابله با سارقان و مالخران خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.