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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

دستگیری ۴۴ مالخر و کشف ۸۴۰ کیلو سیم و کابل مسروقه در غرب تهران

دستگیری ۴۴ مالخر و کشف ۸۴۰ کیلو سیم و کابل مسروقه در غرب تهران

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران، از دستگیری ۴۴ مالخر و کشف ۸۴۰ کیلوگرم سیم و کابل و ۳۵۶ قلم لوازم مسروقه در اجرای طرح مقابله با مالخران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۴۴ مالخر اموال مسروقه و کشف ۸۴۰ کیلوگرم سیم و کابل و ۳۵۶ قلم لوازم مسروقه در اجرای طرح مقابله با مالخران و ضایعاتی‌های متخلف خبر داد.

علیزاده اظهار کرد: این طرح طی ۲۴ ساعت گذشته در ۶ شهرستان تابعه انتظامی غرب استان تهران توسط مأموران پلیس آگاهی اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی غرب استان تهران در جریان این طرح از ۴۰۸ واحد صنفی بازدید کردند که برای ۷۸ واحد اخطاریه صادر و ۲۳ واحد صنفی متخلف و دارای فعالیت مجرمانه نیز با دستور قضایی پلمب شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۴۴ مالخر اموال مسروقه دستگیر و ۳۵۶ قلم لوازم مسروقه و ۸۴۰ کیلوگرم سیم و کابل مسروقه کشف شد.

علیزاده با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان برای ایجاد امنیت پایدار و مقابله با سارقان و مالخران خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6954168

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