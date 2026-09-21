مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان در شهرستان هرسین خبر داد.
وی اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ در بیمارستان شهدای هرسین مستقر میشود تا امکان اهدای خون برای شهروندان این شهرستان فراهم شود.
میرزاده افزود: این برنامه از ساعت ۸ صبح آغاز میشود و شهروندان میتوانند تا ساعت ۱۲ ظهر با مراجعه به محل استقرار تیم سیار، در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: اهدای خون یکی از اقدامات مؤثر برای تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران است و همراهی مردم میتواند در تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند نقش داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: تیم سیار اهدای خون با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به مراکز اهدای خون در شهرستانها مستقر میشود و حضور مردم در این برنامهها میتواند به تداوم تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی کمک کند.
میرزاده از مردم نیکاندیش هرسین دعوت کرد با حضور در این برنامه، در امر اهدای خون مشارکت کنند و گفت: هر واحد خون اهدایی میتواند برای کمک به بیماران نیازمند مورد استفاده قرار گیرد.
وی یادآور شد: محل استقرار تیم سیار اهدای خون، بیمارستان شهدای هرسین است و شهروندان میتوانند در بازه زمانی اعلامشده برای اهدای خون به این محل مراجعه کنند.
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