دروس حوزه علمیه خراسان در پی درگذشت آیت الله شبیری زنجانی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خیاط اظهار کرد: شایسته است عموم اساتید، فضلا و طلاب، در این ایام، مجالس بزرگداشت و ختم قرآن کریم برای آن فقید سعید برگزار کنند.

مدیر حوزه علمیه خراسان ادامه داد: با قلبی سرشار از اندوه و تأثر، مصیبت جانسوز ارتحال فقیه اهل‌البیت(ع)، عالم ربانی و پرچمدار علم و تقوا، حضرت آیت‌الله العظمی زنجانی را به محضر مقدس حضرت بقیه‌الله الاعظم، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، اساتید و فضلای گرانقدر، و عموم مؤمنین و شیعیان آن فقید سعید تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.

وی گفت: بی‌گمان، رحلت آن عالم فرزانه، که عمر شریف خود را در راه ترویج معارف اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و پرورش شاگردان و خدمت به اسلام و مسلمین سپری نمود، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و رحمت واسعه، و برای بازماندگان و ارادتمندان، صبر جمیل و اجر جزیل مسالت داریم.