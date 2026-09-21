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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

دروس حوزه علمیه خراسان در پی درگذشت آیت الله شبیری زنجانی تعطیل شد

دروس حوزه علمیه خراسان در پی درگذشت آیت الله شبیری زنجانی تعطیل شد

مشهد- مدیر حوزه علمیه خراسان گفت: دروس‌ این حوزه به مناسبت درگذشت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید از ۳۱ شهریور به مدت سه روز تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خیاط اظهار کرد: شایسته است عموم اساتید، فضلا و طلاب، در این ایام، مجالس بزرگداشت و ختم قرآن کریم برای آن فقید سعید برگزار کنند.

مدیر حوزه علمیه خراسان ادامه داد: با قلبی سرشار از اندوه و تأثر، مصیبت جانسوز ارتحال فقیه اهل‌البیت(ع)، عالم ربانی و پرچمدار علم و تقوا، حضرت آیت‌الله العظمی زنجانی را به محضر مقدس حضرت بقیه‌الله الاعظم، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، اساتید و فضلای گرانقدر، و عموم مؤمنین و شیعیان آن فقید سعید تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.

وی گفت: بی‌گمان، رحلت آن عالم فرزانه، که عمر شریف خود را در راه ترویج معارف اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و پرورش شاگردان و خدمت به اسلام و مسلمین سپری نمود، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و رحمت واسعه، و برای بازماندگان و ارادتمندان، صبر جمیل و اجر جزیل مسالت داریم.

کد مطلب 6954206

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