به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، در تشریح این عملیات گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در محدوده کلانتری ۲۰، کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی با اقدامات تخصصی، اعضای این باند را شناسایی و طی عملیاتی ۲ متهم اصلی را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به ۲۴ فقره سرقت، افزود: در ادامه روند تحقیقات، هویت ۳ مالخر نیز شناسایی شده که اقدامات قانونی برای دستگیری آنان در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی، برخورد قاطع با سارقان و خریداران اموال مسروقه را به‌صورت ویژه دنبال می‌کند.