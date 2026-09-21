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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

انهدام باند سارقان ساختمان‌های نیمه‌ کاره و مشاعات در کرمان

انهدام باند سارقان ساختمان‌های نیمه‌ کاره و مشاعات در کرمان

کرمان- رئیس پلیس آگاهی کرمان از انهدام یک باند حرفه‌ای سرقت از ساختمان‌های در حال ساخت و مشاعات در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، در تشریح این عملیات گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در محدوده کلانتری ۲۰، کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی با اقدامات تخصصی، اعضای این باند را شناسایی و طی عملیاتی ۲ متهم اصلی را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به ۲۴ فقره سرقت، افزود: در ادامه روند تحقیقات، هویت ۳ مالخر نیز شناسایی شده که اقدامات قانونی برای دستگیری آنان در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی، برخورد قاطع با سارقان و خریداران اموال مسروقه را به‌صورت ویژه دنبال می‌کند.

کد مطلب 6954209

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