افزايش 10 درصدي تخليه و بارگيري در بنادر خوزستان

به گزارش خبرگزاري مهر، جليل اسلامي مديركل بنادر و كشتيراني استان خوزستان با اعلام اين خبرگفت : با ورود و خروج سه هزارو 939 فروند كشتي نفتي و غير نفتي تا تيرماه امسال، ميزان 11 ميليون و 802 هزارو 455 تن انواع كالاي نفتي و غيرنفتي دربنادر خوزستان تخليه و بارگيري شد.

وي در ادامه با اشاره به رشد 13 درصدي صادرات و واردات در بندر امام خميني (ره) گفت : تخليه و بارگيري كالاهاي نفتي و غيرنفتي در بندر امام خميني (ره) تا پايان تيرماه از 11 ميليون و 464 هزارتن گذشت كه در اين ميان كالاهاي نفتي با 24 درصد رشد از 3 ميليون و 441 هزار تن در 4 ماهه نخست سال گذشته به 4 ميليون و 251 هزار تن در مدت مشابه امسال رسيد ، همچنين بيش از 7 ميليون و 212 هزارتن انواع كالاي غير نفتي نيز با 8 درصد رشد نسبت به 4 ماهه نخست سال گذشته دربندر امام خميني (ره) تخليه و بارگيري شد.

اسلامي در تشريح عملكرد تخليه و بارگيري نفتي و غير نفتي در بندر آبادان به افزايش 7 درصدي تخليه و بارگيري تا پايان تيرماه در اين بندر اشاره و خاطرنشان كرد : واردات و صادرات كالاهاي نفتي افزايش چشمگيري در بندر آبادان داشت و با 158 درصد رشد در 4 ماهه نخست امسال به 10 هزارو 258 تن رسيد.

وي همچنين گفت : تخليه و بارگيري در بندر خرمشهر در اين مدت 21 درصد كاهش داشت و از 391 هزارو 388 تن در 4 ماهه نخست سال گذشته به 307 هزارو 619 تن در مدت مشابه امسال رسيد.

مدير كل بنادر استان خوزستان واردات و صادرات كانتينر را در 4 ماهه نخست امسال با 10 درصد رشد قابل توجه خواند و تصريح كرد : در بنادر استان تا پايان تيرماه 38 هزارو 70 (TEU) كانتينر تخليه و بارگيري شده كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 35 هزارو 224 (TEU ) كانتينر بوده است.

وي همچنين از جابجايي 18 هزارو 896 نفر مسافر تا پايان تيرماه در بنادر استان خوزستان خبرداد.

بنابراين گزارش :به نقل از معاونت دريايي و بندري اداره كل بنادر و كشتيراني استان خوزستان ، تخليه و بارگيري كانتينر در بنادر استان از 35 هزارو 223 ( TEU ) كانتينر در 4 ماهه نخست سال گذشته با 10 درصد رشد به 38 هزارو 704 (TEU ) كانتينر تا پايان تيرماه امسال رسيد.

مسعود محسن پور با اشاره به افزايش 137 درصدي واردات و صادرات كانتينري در بندر امام خميني (ره) اظهار داشت : بندر امام خميني (ره) ضمن برخورداري از پايانه كانتينري مناسب با ظرفيت سالانه 250 هزار ( TEU ) كاانتينر ، توانست در 4 ماهه نخست امسال 18 هزارو 851 ( TEU ) كانتينر را تخليه و بارگيري نمايد.

وي در ادامه با اشاره به اينكه بندرامام خميني دومين بندر كانتينري كشور مي باشد خاطر نشان كرد : اين بندر با بهره گيري از تجهيزات مدرن تخليه و بارگيري كانتينر ، در 4 ماهه نخست امسال 19 هزارو 853 ( TEU ) دستگاه كانتينر را تخليه و بارگيري نمود.

