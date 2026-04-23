به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت کالاهای اساسی در اداره بنادر و دریانوردی استان اظهار کرد: مردم در کنار جبهه نظامی، جبههای مردمی و فعال گشودهاند که به لطف الهی موجب برتری در برابر دشمنان شده و این ایستادگی تا تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.
وی با قدردانی از حضور میدانی مسئولان ملی در استان تصریح کرد: از عسکرینسب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس صمیمانه تشکر میکنم که با وجود مشغله فراوان و تحمل سختی سفر زمینی، بارها برای مشاهده روند تخلیه کالا و فعالیت بندر به خوزستان آمدهاند و این اهتمام ایشان قابل تقدیر است.
استاندار خوزستان توضیح داد: ما گزارشهای دقیق روزانه از ورود کامیونها، فرآیند تخلیه و بارگیری و ظرفیت سیلوها دریافت میکنیم و حتی زمانی که دشمن پتروشیمیها را هدف گرفت یا در روزهای تعطیل، نظارت بر زنجیره تأمین لحظهای متوقف نشد.
وی گفت: از تلاشهای شبانهروزی اداره کل بنادر، گمرک، دامپزشکی، استاندارد، راهداری و بهویژه بخش خصوصی که در این جنگ اقتصادی پایکار هستند، سپاسگزاریم.
