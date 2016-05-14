نقش دولت در صنعت نشر ایران در نمایشگاه کتاب بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در این نشست علی‌اکبر اشعری حمایت از نشر را از وظایف دولت دانست و گفت: هدایت، حمایت و نظارت سه وظیفه‌ای است که در حوزه نشر برعهده دولت است. موضع من واگذاری صددرصد امور به تشکل‌ها است ولی تشکل‌ها به شدت دچار ضعیف هستند. پیشنهاد من این است که در نمایشگاه تشکل‌ها یک جلسه خودانتقادی بگذارند و با ارزیابی‌ها درست مسئولیت برگزاری نمایشگاه کتاب را در ادوار آینده بر عهده بگیرند.

حسن کیائیان مدیر نشر چشمه نیز در این‌باره گفت: دولت نقش مهمی در کتاب و نشر دارد و موجب بیشتر شدن انتشارات شده و باید افزایش کمی موجب افزایش کیفی شود اما متاسفانه این‌گونه نشد. کمتر از ده ناشر حرفه‌ای در نشر ایران است که بیش از چند دهه کار می‌کنند. سال‌هاست است که نشر ایران با کاهش تقاضا مواجه شده است. در وضعیت کنونی از طرفی شاهد رکود بازار کتاب هستیم اما بسیاری از افراد بنام اسم ناشر سررسید منتشر می‌کنند و این اصلا برای صنعت چاپ و نشر کشور خوب نیست.

همچنین در این نشست نادر قدیانی گفت: در ده سال گذشته حمایت از نشر کتاب اصلا معنی ندارد. اگر از همان اول بگوییم که هیچ‌گونه حمایتی از صنعت نشر کتاب نمی‌شود. خوب تکلیف صنعت نشر روشن می‌‌شود. انتظار می‌رود اجرای نمایشگاه کتاب به ناشران و تشکل‌های نشر داده شود تا فعالان نشر مسائل را مدیریت کنند.

محمدرضا توکل مدیر انتشارات صابرین هم دیگر ناشر حاضر در این نشست بود که به طرح دیدگاه‌هایش پرداخت و گفت: در رابطه نقش دولت با صنعت نشر بحث زیاد شده و تا وقتی که پول از نفت است و نفت در دست دولت، دولت تصدی‌گر است.

وی ادامه داد: در دو حوزه با دخالت دولت مواجهیم. یکی رقابت ناشران دولتی با بخش خصوصی و دیگر تصدی‌گری ما با مداخله‌ دولت در صنعت نشر. دولت اقتضا می‌‌کند در حوزه قانون‌گذاری و سیاستگذاری راهبردی حضور پیدا کند. دولت هرچه به سمت تصدی‌گری رفته هیچ کاری پیش نرفته است. مالکیت قانون‌گذاری امروز رشد کرده است و دولت باید تصدی‌گری را کاهش دهد و کار را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی در ادامه گفت: گفت‌وگوی بین دولت و صنعت داشت مثل یک نهال است که باید حراست شود. در نشر ما عملا فرصت حرفه‌ای شدن صورت نمی‌‌گیرد و این هم به خاطر نقش دولت در صنعت نشر است. صنعت نشر بسترهای لازم را ندارد و این بسترها فراهم نیست تا نشر ما به سمت حرفه‌ای شدن برود.

در ادامه این نشست فتح‌الله فروغی گفت: ما نیازمند حمایت دولت هستیم به شرطی که دولت دست ناشران را در فعالیت‌های صنفی باز بگذارد و نخواهد در همه‌ی امور مداخله کند. اگر از حمایت حرف می‌‌زنیم منظور حمایت مالی نیست. منظور حمایت زیرساختی صنعت نشر است. باید نقشه‌ی مهندسی فرهنگی نشر را ترسیم کنند. اینگونه چالش‌های صنعت نشر را تبیین کنند و برای حل آن‌ها اقدام کنند. ما نمی‌‌توانیم نقشه راه داشته باشیم ولی پژوهش نباشد.

محمودرضا برازش مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: دولت تنها نیست باید نظام را نیز مدنظر گرفت. از جمله قوه مقننه هم در این مسائل دخیل است و با تصویب قوانین روزآمد و درست به کمک دولت بیاید و دست دولت را با مصوبه‌های قانونی در واگذاری فعالیت‌های نمایشگاه کتاب و دیگر حوزه‌های کتاب به تشکل‌های نشر باز بگذارد. از طرفی بزرگان صنعت نشر کتاب باید برای اصلاح ساختاری صنعت نشر کتاب و کارآمد کردن آن آستین‌ها را بالا بزنند.

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «فردا برای برای خواندن دیر است...» از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.