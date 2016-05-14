برای حفظ و گسترش زبان فارسی نیازمند فردوسی پژوهی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا رشیدیان بعد از ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت فردوسی در محل ارامگاه فردوسی درشهر توس اظهار کرد: یکی از شاخص ترین سخنوران و حماسه سراهای بی بدیل که سایه حجاب کلامش همچنان بر فرهنگ و زبان فارسی مستحکم است فردوسی و اثر ماندگارش شاهنامه است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: حکیم توس در دوره ای که اکثر ادیبان و صاحبان سخن آثار خودشان را به زبان عربی منتشر می کردند شاهنامه را به زبان فارسی و با ظرافت در قالب جدید سرود که نقطه پایانی بر نابودی زبان فارسی بود.

وی گفت: ارزش تاریخی این اثر ماندگار این است که در کنار توجه به تاریخ و ادبیات، به فضای سیاسی آن دوران نیز توجه کرده و همچنین مردم را به خرد و خردورزی دعوت کرده است.

رشیدیان تصریح کرد: اعتبار عمیق اثر او در توجه به ولایت به عنوان عاملی در استمرار خط نبوت بوده است.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: در شرایط کنونی که دنیا در قالب دهکده جهانی تعریف شده و جنگ تمدن ها شکل گرفته است برای حفظ و گسترش زبان فارسی نیازمند فردوسی پژوهان و ادامه دهندگان راه این حکیم بزرگ هستیم.

وی گفت: دولت یازدهم در کنار توجه به حوزه زیرساخت ها و اقدامات عمرانی در سراسر کشور و همچنین در خراسان رضوی و آرامگاه فردوسی؛ برای حفظ و گسترش زبان فارسی نیز اقدامات موثری انجام داده است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: یکی از این اقدامات فرهنگی اهدا جایزه بین المللی فردوسی است که به بهانه انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ عملیاتی شده است.