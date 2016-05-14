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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۰۳

استاندار خراسان رضوی:

برای حفظ و گسترش زبان فارسی نیازمند فردوسی پژوهی هستیم

برای حفظ و گسترش زبان فارسی نیازمند فردوسی پژوهی هستیم

مشهد-استاندار خراسان رضوی گفت: در شرایط کنونی که جنگ تمدن ها شکل گرفته است، برای حفظ و گسترش زبان فارسی نیازمند فردوسی پژوهان و ادامه دهندگان راه این حکیم بزرگ هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا رشیدیان بعد از ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت فردوسی در محل ارامگاه فردوسی درشهر توس اظهار کرد: یکی از شاخص ترین سخنوران و حماسه سراهای بی بدیل که سایه حجاب کلامش همچنان بر فرهنگ و زبان فارسی مستحکم است فردوسی و اثر ماندگارش شاهنامه است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: حکیم توس در دوره ای که اکثر ادیبان و صاحبان سخن آثار خودشان را به زبان عربی منتشر می کردند شاهنامه را به زبان فارسی و با ظرافت در قالب جدید سرود که نقطه پایانی بر نابودی زبان فارسی بود.

وی گفت: ارزش تاریخی این اثر ماندگار این است که در کنار توجه به تاریخ و ادبیات، به فضای سیاسی آن دوران نیز توجه کرده و همچنین مردم را به خرد و خردورزی دعوت کرده است.

رشیدیان تصریح کرد: اعتبار عمیق اثر او در توجه به ولایت به عنوان عاملی در استمرار خط نبوت بوده است.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: در شرایط کنونی که دنیا در قالب دهکده جهانی تعریف شده و جنگ تمدن ها شکل گرفته است برای حفظ و گسترش زبان فارسی نیازمند فردوسی پژوهان و ادامه دهندگان راه این حکیم بزرگ هستیم.

وی گفت: دولت یازدهم در کنار توجه به حوزه زیرساخت ها و اقدامات عمرانی در سراسر کشور و همچنین در خراسان رضوی و آرامگاه فردوسی؛ برای حفظ و گسترش زبان فارسی نیز اقدامات موثری انجام داده است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: یکی از این اقدامات فرهنگی اهدا جایزه بین المللی فردوسی است که به بهانه انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ عملیاتی شده است.

کد مطلب 3658446

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