حمایت انقلاب از جنبشهای آزادی بخش محدود به کشورهای اسلامی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع برجام ۲، پرونده سازی برای ایران با محوریت حمایت ایران از جنبش های مقاومت و با حضور دکتر هادی ثروتی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و دکتر غلامرضا کریمی استاد دانشگاه خوارزمی به روی آنتن رفت.

دکتر هادی ثروتی در ابتدا با اشاره به آغاز حرکت های ناسیونالیستی در ابتدای قرن بیستم، گفت: بسیاری از کشورهایی که تحت استعمار انگلیس و فرانسه در منطقه غرب آسیا بودند، حرکت های استقلال طلبانه خودشان را آغاز کردند و در این راستا بسیاری از کشورها در دهه ۳۰، ۴۰ و ۵۰ مستقل شدند.

وی افزود: این کشورها توانستند یک خط مشی را در نظام بین الملل ایجاد کنند و کشورهای منطقه غرب آسیا حرکت های استقلال طلبانه خودشان را آغاز کردند و برخی از کشورها در شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه توانستند به استقلال برسند مانند الجزایر، لبنان، سوری ها و کشورهای دیگر.

این کارشناس مسائل سیاسی به فلسطین اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این کشور با تبانی کشورهای قدرتمند استعماری مانند انگلستان، قربانی شد و متاسفانه نه تنها اشغال شد، بلکه توسط بعضی از گروه های تروریستی صهیونیستی مانند "اشترن" و "هاگانا" که از طرف انگلستان و دولت های بزرگ حمایت می شدند، طرح یهودی سازی در این کشور در دستور کار قرار داده شد.

ثروتی از حرکت های لبنان که منتج به حرکت محرومین در دهه ۷۰ شد، یاد کرد و بیان داشت: این حرکت ها توسط امام موسی صدر انجام شد که توسط سازمان امل و عمل اسلامی و حزب الله و گروه های مقاومت تداوم یافت. این گروه ها یک حرکت آزادی بخش ایجاد کردند زیرا لبنان به دلیل وجود یک نوع دموکراسی انجمنی که مذاهب و طوایف مختلف در آن حضور دارند، کشور سرپایی نبوده است و حالت استقلال نیم بندی داشته است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی فرانسوی ها می خواستند این کشور را ترک کنند، قانون طائفه ای در سال ۱۹۳۲ آنجا ایجاد کردند که باعث شد دائم گروه هایی تشکیل شود و هر کدام فعالیت مجزایی تشکیل دادند که شیعیان حرکت محرومین را توسط امام موسی صدر تشکیل دادند که سازمان عام المنفعه و خیریه بود که بعدها مجبور شدند به دلیل تجاوز گری اسرائیلی ها، سازمان های نظامی تشکیل دادند تا حرکت های آزادی بخش انجام دهند.

این کارشناس سیاسی از دو مجموعه عمده در خصوص مقاومت در منطقه یعنی شیعیان لبنان که حزب الله را تشکیل دادند و حرکت های جهادی در فلسطین اشغالی مانند حماس، یاد کرد و گفت: البته جنبش های اسلامی دیگری نیز در نقاط مختلف این منطقه بودند؛ در شمال آفریقا حرکت جبهه آزادی بخش الجزایر، در تونس حرکت های حبیب بورقیبه که جبهه النهضه را تشکیل داد و در بیداری اسلامی نیز قدرت گرفت، در مصر حرکت های اخوان و یا جبهه آزادی بخش جزیره العرب در عربستان سعودی.

وی با اشاره به نگاه جمهوری اسلامی که یک نگاه آرمانگرایانه است، بیان داشت: بر اساس ایدئولوژی اسلام، انقلاب اسلامی حمایت از کشورها را انجام می دهد و به همین جهت از هر جنبشی نیز حمایت نمی کند. در واقع انقلاب اسلامی از جنبش هایی حمایت می کند که در راستای رهایی از استعمار تلاش می کنند که این مسئله در نگاه امام با عنوان مستضعفین یاد می شود.

در ادامه دکتر غلامرضا کریمی با تصریح بر اینکه پیروزی انقلاب اسلامی یک باب و اندیشه جدیدی را در اندیشه های انقلابی ایجاد کرد، گفت: یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی و اصول محوری آن، حمایت از جنبش های اسلامی و مقاومت بود که در جهت مبارزه با نظام سلطه فعالیت می کردند.

وی با بیان اینکه در مقطع زمانی سال ۵۷، فلسطین قطعاً مهمترین مسئله جهان اسلام بود، بیان داشت: استکبار جهانی بر این موضوع تسلط زیادی داشت تا بتواند مسئله فلسطین را به نفع رژیم صهیونیستی مصادره کند و به همین دلیل، یک ظلم آشکاری در آن مقطع زمانی در نظام منطقه ای و بین المللی مشهود بوده است.

این استاد دانشگاه خوارزمی افزود: طبیعی است که انقلاب اسلامی و رهبر آن حضرت امام (ره) قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مرتباً بحث دفاع از آرمان مردم فلسطین را جزء اولویت های کاری خودشان قرار دادند و به نوعی در جهت این مسئله که یکی از شاخص های اصلی مبارزه با نظام سلطه است، حمایت از مردم فلسطین و جنبش های اسلامی که در سرزمین فلسطین و یا لبنان حضور دارند، را دوچندان کردند به طوری که انقلاب اسلامی، تحرک ویژه ای در آنها ایجاد کرد.

کریمی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، رویکرد جدیدی از اسلام سیاسی ارائه کرد، گفت: در این رویکرد جدید مبارزه با نظام سلطه، به عنوان یک روش مشروع، تلقی و پیگیری می شد و هر حرکت و جریانی که در راستای این اقدام بود، طبیعی بود که توسط انقلاب اسلامی مورد حمایت قرار می گرفت.

وی با تصریح بر این نکته که حمایت از این نوع جنبش ها منحصر به مسئله فلسطین نبود خاطرنشان ساخت: این موضوع در همه نقاط جهان اسلام و حتی در مناطق غیر جهان اسلاموجود دارد، جمهوری اسلامی به نوعی حمایت های معنوی و مالی در برخی از مقاطع زمانی و موضوعات خاص داشته است، زیرا به واقع این جنبش ها در جهت آرمان های انقلاب اسلامی بودند و به نوعی در جهت مبارزه با نظام سلطه قرار داشتند.

استاد دانشگاه خوارزمی در عین حال تصریح کرد: البته موضوع تداخل جنبش های آزادی بخش با جنبش های تروریستی موضوع مفصلی است که باید در این خصوص نیز تفاوت قائل شد.

قابل ذکر است؛ برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه رادیویی گفت‌وگو پخش می شود و علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفت‌وگو مراجعه کنند.