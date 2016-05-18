روابط عمومی ها عملکرد دستگاه ها را شفاف به اطلاع عموم برسانند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میرمحمدی سه شنبه شب در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد اظهار کرد: باید تعامل دو سویه و اعتماد بین رسانه ها و روابط عمومی دستگاه ها وجود داشته باشد.

به گفته وی اطلاع‌ رسانی شفاف و صحیح، بدون ایجاد چالش یکی از اولویت های رسانه ها بوده و باید تعاملی سازنده بین رسانه ها و روابط عمومی ها شکل گیرد.

میرمحمدی خواستار ارتباط مستمر رسانه ها و روابط عمومی ها شد و تصریح کرد: این امر می تواند باعث نشاط در جامعه شود.

وی با اشاره به نقش روابط عمومی ها در ایجاد یاس و ناامیدی یا روحیه نشاط و شادابی در جامعه اظهار کرد: روابط عمومی ها باید با اطلاع رسانی صادقانه و شفاف مردم را در جریان عملکرد دستگاه ها قرار دهند.

کار در حوزه روابط عمومی ها نیازمند تخصص است

میرمحمدی روابط عمومی را یکی از مشاغل دشوار عنوان و تصریح کرد: فردی که در روابط عمومی یک اداره مشغول به کار می شود باید به صورت تخصصی و براساس علم و آگاهی در تمامی حوزه های کاری خود ورود پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه کار روابط عمومی به اندازه ای حساس است که کوچکتین اشتباه و غلفت می تواند مشکل ساز شود، افزود: تبیین سیاست های کلی نظام یکی از رسالت های روابط عمومی هاست.

لزوم کمک به دولت در مسیر مهار تورم

استاندار یزد ادامه داد: رشد اقتصادی و مهار تورم یکی از اولویت های دولت یازدهم است که روابط عمومی ها نیز باید در این زمینه به کمک دولت بیایند و به رسالت خود در این خصوص عمل کنند.

میرمحمدی گفت: روابط عمومی ها باید بتوانند با هر قشری ارتباط برقرار کرده و نیازهای مخاطب خود را پاسخگو باشند.

به گفته وی دوری از مطالعه و کتابخوانی، ناآشنایی با حوزه وظایف و عملکرد، عدم برقراری ارتباط مناسب با قشر جوان، ضعف در برقراری ارتباط با جامعه از جمله ضعف ‌های روابط عمومی‌ها است.

روابط عمومی ها در تشویق و ترغیب سرمایه گذاران نقش اساسی ایفا می کنند

استاندار یزد بیان کرد: امروزه دسترسی به منابع و اطلاعات کم نیست اما تغییر و انتقال آن نیاز به همکاری روابط عمومی‌ها دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش سپری کردن دوران پساتحریم، نقش روابط عمومی‌ها را در این زمینه بسیار اثرگذار خواند و افزود: روابط عمومی‌ها با نحوه اطلاع رسانی خود می توانند برای سرمایه گذاران رغبت ایجاد کرده و آنها را تشویق به سرمایه گذاری در حوزه فعالیتی خود و یا حتی سایر ارگان‌ها کنند.

میرمحمدی تصریح کرد: روابط عمومی‌ها همچنین می توانند گشایش‌هایی که ایجاد شده را بازگو و اطلاع رسانی و مناصبات را مطرح کنند زیرا بیان روند تسهیل در امور می تواند دیگران را تشویق و ترغیب کند.

لزوم ارتباط قوی با تشکل های مردم نهاد

وی همچنین بر لزوم ارتباط و تعامل بیشتر روابط عمومی ها با تشکل‌های مردم نهاد تاکید کرد و بیان داشت: تشکل های مردم نهاد در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... از حضور و اندیشه افراد نخبه ای بهره مند هستند که افکار و نظرات آنها می تواند برای روابط عمومی ها بسیار کارآمد و راهگشا باشد.

استاندار یزد لزوم توجه به جوانان، کتابخوانی، ارتباط مستمر با رسانه ها، پاسخگویی به افکار عمومی در برابر نگرانی های ایجاد شده در جامعه را نیز از ضرورت های کار روابط عمومی ها برشمرد.