خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: روز میلاد باسعادت حضرت علی‌اکبر(ع) به‌عنوان روز جوان نام‌گذاری شده است و این مناسبت بهترین فرصت برای بررسی دغدغه و مطالبات بزرگ‌ترین سرمایه انسانی کشور به‌حساب می‌آید.

امروز ایران اسلامی ازنظر داشتن سرمایه انسانی و نیروی جوان دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است و باید برای استفاده از این پتانسیل‌ها برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

طی سال‌های اخیر، موضوع جوانان و مشکلات پیش روی آینده‌سازان کشور به‌عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات موردتوجه کارشناسان، برنامه ریزان و مسئولان قرارگرفته و اگرچه اقداماتی انجام‌شده اما همچنان جوانان این سرزمین با مشکلات و دغدغه‌های جدی روبرو هستند.

دغدغه‌ها و مطالبات جوانان ایرانی سبب شده تا هنوز کشور نتواند از ظرفیت و سرمایه نیروی انسانی جوان خود به‌درستی بهره ببرد و این امر نیازمند بازنگری در برنامه‌ها و عزم جدی‌تر مسئولان این حوزه است.

بیکاری به دغدغه بسیاری از جوانان تبدیل‌شده است

علی خالصی یکی از جوانان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح دغدغه‌ها و مطالبات جوانان اظهار داشت: همواره از جوانان به‌عنوان سرمایه‌های انسانی کشور یاد می شود اما امروز این سرمایه‌ها با مشکلات و دغدغه‌های جدی روبرو هستند.

وی بیکاری و عدم اشتغال بسیاری از جوانان را مورد تأکید قرارداد و افزود: امروز بسیاری از جوانان با معضل بیکاری و عدم پیدا کردن شغل مناسب مواجه هستند و همین امر ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی را به وجود می‌آورد.

مجلس و دولت برای اشتغال جوانان برنامه‌ریزی عملیاتی کند

خالصی ادامه داد: امروز بسیاری از جوانان در صف پیدا کردن شغل قرار دارند و باید مسئولان و برنامه ریزان کشور با برنامه درست و صحیح از ظرفیت و فکر جوانان در عرصه‌های مختلف استفاده کنند.

وی بیان داشت: امروز در بسیاری از شاخه‌های علمی، صنعتی، فرهنگی، هنری و غیره، این جوانان هستند که خوش درخشیدند اما بسیاری از استعدادها به دلیل عدم شناسایی و فراهم نبودن شرایط لازم، نتوانستند به جایگاه ویژه خود برسند.

خالصی گفت: امروز یافتن شغل برای جوانان به‌عنوان یکی از دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی تبدیل‌شده و باید یکی از اولویت‌های جدی دولت و مجلس در سال جاری و سال‌های آینده، حل این مشکل بزرگ و زیربنایی باشد.

نیازهای جوانان در حوزه‌های مختلف توسط مسئولان شناسایی و دسته‌بندی شود

سعید تاجیک یکی دیگر از جوانان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به‌ضرورت شناسایی نیازهای جوانان در عصر حاضر اظهار داشت: میلاد باسعادت حضرت علی‌اکبر(ع) بهترین فرصت برای بررسی نیازها و دغدغه‌های نسل جوان است.

وی افزود: امروز جوانان ایران اسلامی از ظرفیت و استعداد و توانایی بسیار بالایی در حوزه‌های مختلف برخوردار هستند که این پتانسیل‌ها می‌تواند مسیر رشد و توسعه کشور را هموار سازد.

تاجیک ادامه داد: یکی از رسالت‌هایی که بر دوش مسئولان و مدیران وجود دارد، آن است که نیازهای جوانان در حوزه‌های مختلف توسط مسئولان شناسایی و دسته‌بندی شود.

این جوان استان تهران گفت: اگر مشکلات و دغدغه‌های جوان ایرانی به‌درستی شناسایی‌شده و برای حل آن از نظرات نخبگان و کارشناسان استفاده و راهکارهای عملیاتی اندیشیده شود، شاهد بسیاری از معضلات امروزی نبودیم.

وی بیان داشت: برخی از جوانان بااستعداد این سرزمین با وجود داشتن شایستگی و علم و تخصص کافی، نتوانسته اند در جایگاه اصلی خود قرار بگیرند و باید ضوابط و شایسته سالاری در سیستم مدیریتی کشور جای روابط را بگیرد.

امکانات موجود در حوزه جوانان فقیر است

نیکو نبی زاده یکی دیگر از جوانان استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که جوانان دارای نیازهای متفاوتی هستند، اظهار داشت: امروز باید امکانات لازم برای تأمین نیازهای قشر جوانان کشور افزایش یابد.

وی افزود: متأسفانه امروز شاهد هستیم که میزان امکانات در عرصه فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و غیره برای جوانان پایین است و این امر برای آینده سازان کشور مشکلاتی را به وجود آورده است.

نبی زاده ادامه داد: باید قبول داشت که در حوزه تجهیزات و امکانات برای جوانان دچار فقر هستیم و باید مسئولان کشور در این زمینه چاره اندیشی کنند.

گم شدن موضوع جوانان با تشکیل وزارت ورزش وجوانان

محمدرضا اردستانی یکی دیگر از جوانان استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به عقیده بنده با ادغام و تشکیل وزارت ورزش وجوانان، موضوع جوانان و حل معضلات این حوزه در موضوع ورزش گم شد.

وی افزود: امروز بسیاری از مشکلات جوانان در ادارات ورزش و جوانان در سایه موضوعات ورزشی قرار دارد و این امر نیازمند بازنگری مجلس و مسئولان کلان کشوری است.

اردستانی ادامه داد: بررسی مشکلات و دغدغه های حوزه جوانان و ارائه راهکارهای لازم برای حل آن نیازمند تشکیلات و سازمان مجزا و اختصاص بودجه قالب توجه است و نباید در این زمینه کوتاه شود.

به هر ترتیب باید قبول کرد که امروز جوانان با مشکلات و دغدغه های فراوانی روبرو هستند و از مسئولان و مدیران کشوری، استانی و منطقه ای خود انتظار دارند که از ظرفیت های مختلف برای حل مشکلات خود بهره ببرند.