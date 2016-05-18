رئیس جمهور موقت برزیل در آستانه استیضاح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «مارکو آرلیو ملو» قاضی دیوان عالی اعلام کرد، بررسی درخواست حقوقی که از سوی «ماریل مارلی مارا» از وکلای سرشناس برزیل در مورد استیضاح «میشل تمر» تقدیم شده، آغاز می‌شود.

در این درخواست تاکید شده است که میشل تمر سال گذشته بدون تایید اولیه کنگره، چهار حکم را به امضا رساند که بودجه کشور را اصلاح می‌کرد و بدین ترتیب وی قانون را نقض کرده است.

بررسی درخواست حقوقی مذکور پیشتر از سوی مجلس نمایندگان برزیل رد شده بود.

«دیلما روسف» رئیس جمهور معلق برزیل، که به فساد مالی و دست بردن در قوانین بودجه برزیل با هدف پنهان کردن کسری بودجه متهم شده، پیشتر میشل تمر،‌ معاون اول خود را به مشارکت در کودتا علیه دولت خود متهم کرده بود. اما میشل تمر ۷۵ ساله حالا از برزیلی‌ها خواسته به توان دولت جدید برای احیای اقتصاد و برون‌رفت از بحران سیاسی در بزرگ‌ترین کشور آمریکای جنوبی اعتماد کنند.