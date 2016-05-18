به گزارش خبرگزاری مهر، «با درام نویسان معاصر ایران» در هفته جدید به آثار فرهاد ناظرزاده کرمانی پدر تئاتر دانشگاهی ایران می پردازد.

در هر قسمت از برنامه از بین چند اثر از یک نمایشنامه نویس، یکی از آثار انتخاب شده و سپس با نمایشنامه نویس درباره مقوله نمایشنامه نویسی بحث و گفتگو می شود.

همچنین در بخشی از برنامه اثر منتخب به صورت نمایش رادیویی تنظیم شده که در آن هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

«با درام نویسان معاصر ایران» با هدف معرفی فعالیت های درام نویسان ایرانی در آیتم های گفتگو، نمایش رادیویی و شناخت بیشتر مخاطب از مقوله نمایش و نمایشنامه نویسی به صورت هفتگی در ۴ قسمت از رادیو نمایش پخش می شود.

این برنامه به نویسندگی و کارگردانی جواد پیشگر، تهیه کنندگی محمود احمدی، صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکت نرگس موسی پور در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.

این از برنامه «با درام نویسان معاصر ایران» یکم تا چهارم خرداد ماه ساعت ۲۱ از رادیو نمایش پخش می شود.

معرفی کتاب «جوان و اعتماد به نفس» در برنامه «با من ورق بزن»

برنامه «با من ورق بزن» شبکه رادیویی جوان پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت در بخش معرفی کتاب مروری کوتاه به کتاب «جوان و اعتماد به نفس» به قلم محمد سبحانی نیا دارد.

کتاب «جوان و اعتماد به نفس» به قلم محمد سبحانی نیا به موضوعاتی مثل تفاوت اعتماد به نفس با خودپسندی، اعتماد به نفس و توکل، پایداری در راه هدف، اعتماد به نفس در سیره بزرگان، رویارویی با مشکلات، تقویت اراده و صبر و شکیبایی می پردازد. این کتاب اولین بار در سال ۱۳۸۷ در انتشارات بوستان به چاپ رسید.

همچنین در بخش کارشناسی این برنامه، فرزام شیرزادی روزنامه نگار، داستان نویس وکارشناس برنامه نکاتی در مورد داستان نویسی می گوید.

«با من ورق بزن» برنامه ای برای اهالی کتاب و کتاب خوانی است که سعی دارد گامی در جهت افزایش سرانه مطالعه در کشور بردارد. این برنامه شامل آیتم های مختلف از جمله آشنایی با ادبیات کلاسیک جهان، آشنایی با متون کهن فارسی، گفتگو با مؤلفان، شاعران و نویسندگان و داستانک است.

برنامه «با من ورق بزن» کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه جوان است که به تهیه کنندگی زهرا عبدالله زاده و گویندگی لاله اکبری روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۲:۳۰ پخش می شود.