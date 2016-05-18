شهید «بدرالدین» یک فرمانده استثنایی و نابغه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نبیل قاووق معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله در مراسم بزرگداشت شهید مصطفی بدرالدین در حرم حضرت زینب (س) در دمشق پایتخت سوریه گفت: شهید ذوالفقار یک فرمانده استثنایی، نابغه و راهبردی بود که نامش با قهرمانی و پیروزی در تاریخ ثبت خواهد شد.

وی افزود: این شهید بزرگ، فرمانده مهم ترین عملیات حزب الله بود و پیروزی ژوئیه ۱۹۹۳ و آوریل ۱۹۹۶ در سایه فداکاری های او به ثمر نشست. او ۴۰ سال با مقاومت زندگی کرد و از تل مسعود در بنت جبیل تا مارون الراس و خلده و تمام میادین به جانفشانی های وی شهادت می دهند.

شیخ قاووق در ادامه گفت: شهید ذوالفقار کسی بود که اسلحه برداشت و با متجاوزان مبارزه کرد و توطئه های بزرگ دشمن را ناکام گذاشت و در کنار برادرانش بزرگترین پیروزی ها را برای امت اسلام رقم زد. این شهید بزرگ مشتاق دیدار یاران شهید خود بود و به بزرگترین آرزوی خود رسید و به دوست همسنگر خود شهید عماد مغنیه پیوست.

شیخ قاووق با اشاره به اینکه کارنامه شهید ذوالفقار مملو از پیروزی ها علیه دشمن اسرائیلی و تکفیری است، گفت: این کارنامه درخشان این شهید را به هدفی دائم برای تکفیری ها و اسرائیلی ها تبدیل کرده بود و اینکه اسرائیل و تکفیری ها خواهان هدف قرار دادن وی باشند بسیار طبیعی است.

وی افزود: شهید ذوالفقار یک فرمانده جهادی بزرگ در عرصه مقاومت است که در دفاع از سوریه، لبنان و امت اسلامی به شهادت رسید. اسرائیل، تکفیری ها و رژیم سعودی از شهادت وی خوشحال شدند و گمان کردند که حزب الله با شهادت وی از دفاع از سوریه عقب نشینی می کند اما من از اینجا در کنار بارگاه حضرت زینب (س) و جبهه های نبرد به اسرائیل و گروه های تکفیری و رژیم سعودی می گویم که می توانید بر هر چیزی الا عقب نشینی ما از نبرد با تروریسم اسرائیلی و تکفیری حساب کنید.

شیخ قاووق تصریح کرد: مشارکت ما در نبرد علیه گروه های تکفیری یک وظیفه ملی، اخلاقی، انسانی و ضرورتی راهبردی برای حمایت از لبنان، سوریه، منطقه و امت اسلام است. ما همچون همیشه، برای ادامه نبرد علیه تروریست های تکفیری و متجاوزان اسرائیلی با تمام قدرت و اراده در کنار ارتش سوریه خواهیم ایستاد و برای مبارزه با متجاوزان تکفیری به خود ضعف و سستی راه نمی دهیم و پیروزی ها را تا زمان پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد.

وی افزود: چهار سال پیش وزرای خارجه عربستان، قطر و ترکیه کنار هم گردآمده و با تعیین تاریخ سقوط دمشق اعلام کردند که ابتدای ماه رمضان ۲۰۱۲ دمشق سقوط خواهد کرد اما ما هم اکنون در آستانه ماه رمضان ۲۰۱۶ هستیم و دمشق با پایداری و پیروزی خود با عظمت می درخشد و با رهبری بشار اسد رئیس جمهور شجاع خود هر روز به پیروزی دست پیدا می کند و هر روز شکست و رسوایی رژیم سعودی و توطئه تکفیری را به نمایش می گذارد.

شیخ قاووق اظهار داشت: دمشق در مقابل تجاوز مورد حمایت بیش از ۱۰۰ کشور جهان که از آن حمایت مالی و تسلیحاتی به عمل می آوردند مقاومت کرد. مقاومت این کشور، از لبنان، موضوع فلسطین و امت اسلامی در مقابل افتادن به دست مزدوران تکفیری که در خدمت طرح های صهیونیستی هستند حمایت کرد.

وی گفت: شهادت ذوالفقار روحیه جهاد و مقاومت را در ما بالا برد و دیری نخواهد پایید که تمام جهان شاهد باشد که خون شهید ذوالفقار شکست توطئه تکفیری را در سوریه تسریع بخشید.

شیخ قاووق در پایان افزود: تمام میدان های جهاد شهادت می دهند که ما در حزب الله اهل مبارزه و کسب پیروزی هستیم. این وعده مقاومت و سیدحسن نصرالله است.

لازم به ذکر است که این مراسم با حضور فرماندهان حزب الله، نماینده ولی فقیه در سوریه، فرماندهان ارتش و نیروهای مسلح سوریه، نماینده رییس جمهوری سوریه، نمایندگان گروه های فلسطینی و خانواده شهید مصطفی بدرالدین و رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان و علما برگزار شد.