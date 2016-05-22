جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره کن به شهاب حسينى رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین اثر سینمایی اصغر فرهادی با نام «فروشنده» که در بخش رقابتی شصت و نهمین فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد، توانست جايزه بهترين بازيگر مرد این فستیوال سینمایی را دریافت کند.
شهاب حسینی در حالی برای گرفتن جایزه خود روی سن رفت که ترانه علیدوستی از خوشحالی اشک میریخت. وی روی سن و پس از گرفتن جایزه بهترین بازیگر مرد گفت: جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم میکنم.
«فروشنده» با بازی شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، بابک کریمی و مینا ساداتی به زندگی زوج جوانی میپردازد که در حال اجرای نمایشنامه «مرگ فروشنده» اثر آرتور میلر هستند. رابطه آنها پس از نقل مکان به خانهای دیگر، به خشونت کشیده میشود.
اصغر فرهادی پیش از این با فیلمهای «درباره الی»، «جدایی نادر از سیمین» و «گذشته» جوایز متعدد و معتبر بینالمللی را دریافت کرده بود که از آن جمله میتوان به اسکار بهترین فیلم خارجی زبان برای فیلم «جدایی نادر از سیمین» اشاره کرد.
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