منتظر ظهور باید آمادگی ظهور را هم داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ظهر یکشنبه در جشن میلاد امام زمان(عج) در یاسوج اظهار کرد: انسان موجودی انتخابگر است و باید با عقل و اندیشه انتخاب و رشد کند و براین اساس خداوند دو حجت برای او قرار داد.

وی یکی از این حجت ها را عقل دانست و گفت: خداوند گوهر عقل را به انسان داد تا دیگر حجت ها را بشناسد.

آیت الله ملک حسینی بابیان اینکه جهان از حجت ها هیچگاه خالی نشده است، افزود: زمین با حجت ها بستری برای رشد انسان بوده و زمین بی حجت، بستری برای رشد انسان نیست.

وی با بیان اینکه باید در هر زمان حجت را شناخت، بیان کرد: شناخت حجت جز با مدد گرفتن از خداوند ممکن نیست.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این حجت ها راهها و الگوها هستند و اگر انسان به آنها اقتدا نکند، سقوط خواهد کرد.

وی بر آشنایی با ویژگی و شناسنامه اهل بیت (ع) تاکید کرد و اظهار داشت: باید با شناخت امام زمان(عج) به او مهر بورزیم و نزدیک شویم که نجات ما در این نزدیکی است.

آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه حضرت مهدی(عج) حجت خدا بر ماست، گفت: غیبت چنین انسانی موجب تاریکی، رنج، محنت، نفاق، شرک و کفر و ضلالت شده است.

وی تصریح کرد: امام زمان (عج) تجسم تمامی زیبایی هاست و تمامی میراث انبیاء و مکارم اوصیاء در دست اوست.

وی افزود: حضرت ولی عصر(عج) چون دارای علم مطلق است، هیچ نیازی به دیگران ندارد و همه به او نیازمند هستند.

آیت الله ملک حسینی تاکید کرد: انتظار چنین انسانی تحولی شگرفت در جامعه ایجاد می کند.

وی بیان کرد: ما عجله می کنیم که چنین انسانی بیاید و هرکس عجله می کند باید آمادگی ظهور چنین انسانی را هم داشته باشد.