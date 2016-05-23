خبرگزاری مهر - گروه استانها: بعد از گذشت دو هفته از شهادت ۱۳ فرزند عاشورایی در کربلای خان طومان سوریه، نهتنها جوانان ما از شهادت فرزندان غیورشان نترسیدند بلکه عزم رفتن به میدان نبرد، برای نجات مسلمانان در آنسوی مرزها در میان دشمنان تکفیری، همچنان ادامه دارد و لشکر حسینی آماده اعزام به سوریه برای نبرد بایزیدیان زمان هستند.
مازندرانیها این شیر مردان لشکر حسینی، آماده اعزام به سوریه برای نبرد جانانه بایزیدیان زمان هستند تا با اقدامی بزرگ در تجمع بزرگ مدافعان حرم، منتظران واقعی امام زمان شوند.
باگذشت دو هفته از شهادت کبوتران مدافع حرم مازندرانی در سوریه، خان طومان سوریه، همچون شلمچه، طلائیه و خرمشهر برای همه مردم مازندران و کشور آشناست.
فرمانده سپاه ناحیه بهشهر با گرامیداشت نام و یاد شهدای مدافع حرم و ۱۳ شهید خان طومان با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ مدافعان حرم به خبرنگار مهر میگوید: این اجتماع باهدف خنثیسازی برنامههای دشمن برگزار میشود تا حرکت شهدا استمرار یافته و ارزشهای مقدس شهدای حرم حفظ شود و شهادت فرزندان ما خللی در ادامه راه این انقلاب و حفظ ارزشهای انقلابی و اسلامی فرزندان این آبوخاک، وارد نمیکند.
علی نجفی ادامه داد: همه ما وامدار شهدای انقلاب، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم برای عزتمندی انقلاب و اسلام هستیم و بزرگداشت نام و یادشان همواره مهمترین وظیفه ما است و دشمن بداند اگر با همه قوای خود فعالیت میکند ما نیز با تمام توان گوشبهفرمان رهبری ایستادهایم و اگرچه شهدا را بهظاهر از ما گرفتهاند اما ما کابلیها و قنبریهای دیگری داریم که پای به میدان جهاد با کفر خواهند گذاشت و بهزودی شاهد نابودی دشمن خواهیم بود.
وی با اعلام اینکه تجمع بزرگ مدافعان حرم در روز دوشنبه سوم خردادماه در بهشهر همزمان با سراسر استان برگزار میشود، افزود: با این اجتماع خود در روز سوم خرداد نشان خواهیم داد که هرگز با تقدیم شهدا به انقلاب و اسلام از ادامه راه خود در مسیر شهدا بازنمیمانیم و شهدای دیگری برای حفظ و استمرار اسلام تقدیم میکنیم.
باهدف انتقال فرهنگ ایثار و جهاد و با حضور رزمندگان و جانبازان و بسیجیان اجتماع بزرگ مدافعان حرم روز دوشنبه سوم خرداد برگزار میشود
فرمانده سپاه بهشهر گفت:باهدف انتقال فرهنگ ایثار و جهاد و با حضور رزمندگان و جانبازان و بسیجیان اجتماع بزرگ مدافعان حرم روز دوشنبه سوم خرداد برگزار میشود و نشان خواهیم داد اکنون که دستانمان از حرم حضرت زینب (س) کوتاه است، با شرکت در این اجتماع بزرگ ارادت خود را به بیبی اعلام و عرض ارادت میکنیم.
نجفی افزود: این اجتماع ابتدا با دسته روی توسط بسیجیان برادر و خواهر بهطور جداگانه برگزار میشود که برادران از حسینیه قتلگاه و خواهران از مسجد مهدیه بهشهر به سمت پارک ملت برگزار و اجتماع عظیم مدافعان حرم با حضور برادران و خواهران غروب دوشنبه در پارک ملت بهشهر با مداحی و سخنرانی و قرائت قطعنامه برگزار میشود.
امامجمعه بهشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: مردم ما در تمام دوران این انقلاب برای حمایت از نظام و ارزشها با تمام توان ایستادگی کردند و در تشییع شهید مدافع حرم حبیبالله قنبری و مراسم وداع شهید کابلی و قنبری با تمام اخلاص وارد میدان شدند و در اجتماع مدافعان حرم نیز ارادت خود را به بیبی زینب و اسلام و اهلبیت (ع) نشان میدهند.
حجتالاسلام سید عرب علی جباری افزود: شهدای مدافع حرم برای دفاع از مرزهای جغرافیایی و حفظ حریت و حریم اسلام و انقلاب به آنسوی مرزها رفتند و در اینسو باید با حفظ دستاوردهای نظام، آنها را پشتیبانی کنیم و با توجه به اینکه در مقابل برهم زنندگان وحدت و انسجام، خاموش نمیمانیم، با تمام توان اعلام میکنیم که ادامهدهنده راستین شهدا هستیم.
وی بابیان اینکه مدافعان حرم، منتظران واقعی ظهور هستند، افزود: مدافعان حرم و رزمندگانی که بهعنوان مدافع حرم اهلبیت عصمت و طهارت در محور مقاومت میجنگند، درواقع برای ظهور زمینهسازی میکنند و امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به این زمینهسازی ظهور و انتظار فرج و همچنین ترویج روحیه ایثار و شهادت نیازمند است و برگزاری این اجتماع بزرگ مدافعان حرم، نقش بسزایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و افزایش روحیه شهادتطلبی در بین آحاد جامعه دارد.
امامجمعه گلوگاه نیز با بزرگداشت نام و یاد شهدا گفت: ارزش کار شهدای مدافع حرم دوچندان است و عشق به ولایت و اهلبیت آنان را به این درجه رسانده است و همه ما باید در ادامه راهشان استوار حرکت کرده و رهرو واقعی آنان و همه شهدا باشیم.
حجتالاسلام سید ابراهیم میراحمدی افزود: اجتماع بزرگ مدافعان حرم در گلوگاه در مسجد جامع این شهر برگزار میشود و راهپیمایی تا میدان ۲۲ بهمن برای بزرگداشت نام و یاد شهدا و تجدید بیعت با آنان در دستور کار است.
مراسم راهپیمایی و دسته روی و اجتماع بزرگ مدافعان حرم شرق مازندران در روز دوشنبه سوم خردادماه همزمان با آزادسازی خرمشهر برگزار میشود و این اجتماع در مکانهای مختلف برگزار است که پارک ملت بهشهر، مسجد جامع گلوگاه و مسجد موسی بن جعفر (ع) نکا و گلزار شهدای گمنام نکا میعادگاه مردم ولایتمدار شرق مازندران برای بیعت دوباره با شهدا، امام و رهبری است.
بسیجیان بهشهر و شهرهای شرق مازندران نیز با اعلام آمادگی کامل برای حضور در این اجتماع بزرگ بر این اعتقادند که حضور ما در این اجتماع، درواقع بیانگر آمادگی کامل برای حضور در سوریه و مقابله با داعش و دشمنهای خوار و ذلیلشده توسط اسلام و مسلمین است و اشتیاق ما برای دفاع از حرم، اهلبیت و اسلام و مقابله با دشمنان کوردل تمامی ندارد و از هماکنون آماده حضور در میدانها مقابله با دشمن هستیم.
به گزارش مهر، اشتیاق و شور پیر و جوان مازندرانی برای حضور در سوریه و مقابله با داعش نشان میدهد که نهتنها شهادت فرزندان برومند این آبوخاک و تفرقهافکنیهای دشمنان بر وحدت مردم ضربهای وارد نمیکند، بلکه با این اجتماع نشان دادند که شور و شعور همه مردم از مکتب حسینی و عاشورا است و بهپاس خون شهیدان، با ولایت خواهند ماند.
نظر شما