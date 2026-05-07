به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی شامگاه چهارشنبه در جمع گروه‌های جهادی و فرهنگی استان به مناسبت دهمین سالگرد شهدای خان‌طومان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم اظهار کرد: حماسه خان‌طومان الگویی ماندگار از ایثار و مقاومت تا پای جان در برابر جریان تکفیری ـ صهیونیستی است که امروز به سرمایه‌ای معنوی برای نسل جوان جهادگر مازندران تبدیل شده است.

وی افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدای خان‌طومان و پیوند آن با روحیه جهادی، پیام روشنی برای جامعه دارد و آن اینکه راه شهدا متوقف نشده، بلکه در بطن نهادها و گروه‌های مردمی تثبیت و تداوم یافته است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به جایگاه شهدای مدافع حرم تصریح کرد: شهدای خان‌طومان نشان دادند که ولایتمداری تنها در شعار خلاصه نمی‌شود، بلکه به معنای عبور از مرزهای جغرافیایی، مقابله با اسلام‌هراسی و دفاع از ارزش‌های اسلامی و حریم اهل‌بیت(ع) است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در ادامه با اشاره به دشمنی‌های آمریکا و هم‌پیمانانش علیه جمهوری اسلامی گفت: دشمنان تصور می‌کردند با شهادت فرماندهان جبهه مقاومت و نیروهای مؤثر انقلاب، این مسیر متوقف خواهد شد، در حالی که خون شهدا همواره به چراغ هدایت ملت‌ها و عامل تقویت جبهه مقاومت تبدیل شده است.

وی همچنین بر ضرورت تبعیت از ولایت فقیه و آمادگی در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد و افزود: پیوند عمیق مدافعان حرم و شهدای خان‌طومان با ولایت، الگویی مهم برای عبور از بحران‌ها و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان است.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجای مازندران خاطرنشان کرد: امروز وظیفه همه نیروهای انقلابی، جهادی و فرهنگی آن است که با حفظ وحدت، بصیرت و روحیه انقلابی، راه شهدا را ادامه دهند و در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم بمانند.