قاسم زارع بازیگر سینما و تلویزیون درباره تازهترین فعالیتهای هنری خود به خبرنگار مهر گفت: فیلم «چهار اصفهانی در بغداد» به نویسندگی و کارگردانی سید محمدرضا ممتاز و تهیهکنندگی داریوش باباییان را در نوبت اکران تابستان دارم. در این فیلم با بازیگرانی چون اکبر عبدی، نسرین مقانلو، جعفر دهقان، ارژنگ امیرفضلی، پوراندخت مهیمن، سیروس کهورینژاد و محمود مقامی همبازی بودهام.
وی افزود: «چهار اصفهانی در بغداد» زندگی خانوادهای اصفهانی را روایت میکند که با وجود مشکلاتی که دارند درگیر جنگ میشوند. این فیلم بیشتر درباره مسائل حاشیهای جنگ و کسانی که از داخل شهرها درگیر جنگ بودهاند، است.
زارع همچنین با اشاره به این نکته که «چهار اصفهانی در بغداد» یک کمدی در حوزه سینمای دفاع مقدس ایران است، گفت: من در این فیلم نقش فرماندهای را بازی میکنم که البته به جبهه نمیرود بلکه در سطح شهر حضور دارد و با جاهلها روبهرو میشود.
این بازیگر در ادامه به مشابهت این فیلم با دیگر کمدیهای سینمای دفاع مقدس اشاره و اظهار کرد: واقعیت این است که «چهار اصفهانی در بغداد» در مضمون و محتوا و همچنین ساختار، مشابهتهایی با کمدیهای قبلی سینمای دفاع مقدس ایران از جمله «اخراجیها» ساخته مسعود دهنمکی دارد.
زارع در پایان گفت: به تازگی نیز بازی در یک اپیزود سریالی با عنوان «چرخ و فلک» به کارگردانی بهرام عظیم پور را به پایان بردهام. این سریال قرار است در ماه مبارک رمضان از شبکه سوم سیما پخش شود.
در فیلم سینمایی «چهار اصفهانی در بغداد» اکبر عبدی، نسرین مقانلو، جعفر دهقان، قاسم زارع، ارژنگ امیرفضلی، افشین شاهصناعی، کاظم افرنگنیا، کیمیا باباییان، پوراندخت مهیمن، سیروس کهورینژاد، محمود مقامی، گوهرشاد مهابادی، احسان فدایی به عنوان بازیگران اصلی به ایفای نقش پرداخته اند.
بخشی از عوامل تولید «چهار اصفهانی در بغداد» عبارتند از سرمایهگذار: فرید فودهای، شاهصناعی، فهیمه ساعی، فیلمبردار: مجتبی رحیمی، صداگذاری و تدوین: مهدی دهقان، ساخت موسیقی: مهرداد بلوچیان، مدیران تولید در تهران و اصفهان: فهیمه ساعی و حمید خرسند، مجری طرح: موسسه شکوفا فیلم، تهیهکننده: داریوش باباییان.
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