به گزارش خبرنگار مهر، نادر نجفی روز دوشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر بمناسبت روز خبرنگار، با قدردانی از تلاش رسانه‌ها در انعکاس فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: رسانه‌ها امروز یکی از سنگرهای مهم خدمت به مردم هستند و نقش آنها در آگاهی‌بخشی، انعکاس مشکلات و معرفی ظرفیت‌های خدمت‌رسانی بسیار مهم است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان زنجان افزود: به‌ویژه خبرگزاری‌هایی مانند مهر که در عرصه‌های مختلف خبری حضور فعال دارند، می‌توانند با انعکاس خدمات خادمان امام رضا(ع) زمینه آشنایی بیشتر مردم با ظرفیت‌های خدمت رضوی را فراهم کنند.

وی با اشاره به فعالیت دبیرخانه خدمت رضوی در استان زنجان ادامه داد: مجموعه خدمت رضوی در استان با استفاده از ظرفیت خادمیاران و کانون‌های تخصصی، تلاش می‌کند خدمات خود را به مناطق مختلف استان، به‌خصوص مناطق محروم و کم‌برخوردار و حتی دورافتاده‌ترین روستاها برساند.

نجفی با اشاره به فعالیت کانون سلامت گفت: خادمان امام رضا(ع) در حوزه پزشکی و سلامت، به‌صورت مستمر و در مناسبت‌های مختلف، خدمات پزشکی و سلامت را به مردم ارائه می‌کنند.

وی افزود: این خدمات در قالب برنامه‌های هفتگی، ماهانه و همچنین در مناسبت‌های مختلف و اعیاد انجام می‌شود و تلاش بر این است که افراد نیازمند و خانواده‌های کم‌برخوردار نیز بتوانند از ظرفیت پزشکان و خادمان حوزه سلامت بهره‌مند شوند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان زنجان با بیان اینکه رویکرد اصلی دبیرخانه، حفظ کرامت خانواده‌های نیازمند است، گفت: تلاش می‌کنیم خدمات به گونه‌ای ارائه شود که ضمن رفع بخشی از نیازهای مردم، شأن و کرامت آنها نیز حفظ شود.

حمایت از اشتغال و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند

نجفی یکی دیگر از محورهای فعالیت دبیرخانه خدمت رضوی را اشتغال و کارآفرینی عنوان کرد و گفت: یکی از شعارها و رویکردهای مهم آستان قدس رضوی، کمک به توانمندسازی مردم و ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده‌های نیازمند است.

وی ادامه داد: در این زمینه خانواده‌های نیازمند، زنان سرپرست خانوار و افرادی که از توانایی ایجاد کسب‌وکار برخوردار هستند، شناسایی شده و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای آنها فراهم شود.

نجفی تأکید کرد: هدف ما صرفاً ارائه کمک‌های مقطعی نیست، بلکه تلاش داریم با ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقتصادی، زمینه استقلال خانواده‌ها و حفظ کرامت آنها را فراهم کنیم.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان زنجان با اشاره به فعالیت کانون حقوقی اظهار کرد: افرادی که با مشکلات حقوقی مواجه هستند اما توانایی پرداخت هزینه‌های مشاوره و پیگیری حقوقی را ندارند، می‌توانند از ظرفیت خادمان متخصص این حوزه استفاده کنند.

وی گفت: مشاوره‌های حقوقی در قالب برنامه‌های مختلف و حتی در مساجد و مناطق مختلف ارائه می‌شود و تلاش شده است این خدمات در دسترس مردم نیازمند قرار گیرد.

اعزام اقشار کم‌برخوردار به زیارت امام رضا(ع)

نجفی، زیارت را یکی از محورهای مهم فعالیت دبیرخانه خدمت رضوی دانست و افزود: کانون زیارت با شناسایی افراد و خانواده‌هایی که تاکنون به زیارت امام رضا(ع) مشرف نشده‌اند، زمینه اعزام آنها به مشهد مقدس را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: به‌صورت ماهانه یک یا دو دستگاه اتوبوس برای اعزام افراد کم‌برخوردار به مشهد مقدس اختصاص می‌یابد و تلاش می‌کنیم حتی مردم ساکن دورافتاده‌ترین روستاهای استان نیز در صورت شناسایی و احراز شرایط، از این امکان بهره‌مند شوند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان زنجان خاطرنشان کرد: این برنامه در حوزه بانوان نیز دنبال می‌شود و افراد واجد شرایط پس از شناسایی و هماهنگی‌های لازم به زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) اعزام می‌شوند.

نجفی با اشاره به فعالیت کانون ورزش گفت: توجه به ورزش در محلات کم‌برخوردار یکی دیگر از برنامه‌های دبیرخانه خدمت رضوی است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با شناسایی استعدادهای ورزشی و فراهم کردن زمینه فعالیت ورزشی برای کودکان و نوجوانان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، بخشی از نیازهای این مناطق را پاسخ دهیم.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان زنجان از فعالیت کانون جهاد نیز خبر داد و گفت: در این بخش خدماتی از جمله تعمیرات و بازسازی منازل نیازمندان انجام می‌شود.

وی افزود: برای برگزیدگان این مسابقات نیز جوایزی در نظر گرفته می‌شود و در برخی موارد جوایز با مشارکت حرم مطهر رضوی و مجموعه آستان قدس رضوی اهدا می‌شود.

خدمت رضوی؛ شبکه‌ای مردمی برای خدمت به مردم

نجفی در پایان با بیان اینکه مجموعه خدمت رضوی متکی بر ظرفیت مردمی و خادمیاران است، گفت: آنچه امروز در دبیرخانه خدمت رضوی استان زنجان انجام می‌شود، حاصل حضور و مشارکت انسان‌هایی است که با عشق به امام رضا(ع) بخشی از توان، تخصص و وقت خود را در اختیار مردم قرار داده‌اند.

وی تأکید کرد: فلسفه خدمت رضوی، خدمت کریمانه به مردم و تلاش برای رفع نیازهای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه افراد کم‌برخوردار است و در این مسیر تلاش می‌کنیم خدمات در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سلامت، اشتغال، زیارت، حقوق، ورزش، جهاد، قرآن، فرهنگ، تعلیم و تربیت و ایثار و شهادت توسعه پیدا کند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان زنجان خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار این فعالیت‌ها و همراهی مردم و رسانه‌ها، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در مسیر خدمت به مردم و ترویج فرهنگ رضوی در استان برداریم.

نجفی اضافه کرد: تعمیرات مربوط به منازل خانواده‌های نیازمند، از جمله فعالیت‌هایی است که با استفاده از ظرفیت خادمیاران و نیروهای جهادی انجام می‌شود و در طول سال تعداد قابل توجهی از این خدمات به خانواده‌های شناسایی‌شده ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدامات در حوزه‌هایی مانند تعمیرات و عایق‌کاری منازل نیز انجام می‌شود، گفت: سالانه نزدیک به ۱۰۰ مورد خدمت و تعمیرات در این حوزه انجام می‌شود.

فعالیت گسترده در حوزه قرآن و فرهنگ

نجفی با اشاره به فعالیت کانون قرآن گفت: فعالیت‌های قرآنی یکی از بخش‌های مهم خدمت رضوی در استان زنجان است و در این زمینه برنامه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در سال گذشته و امسال، استعدادهای قرآنی استان در سطح کشور نیز موفقیت‌هایی کسب کرده‌اند و دختران قرآنی استان توانسته‌اند در رقابت‌های کشوری حائز رتبه نخست شوند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان زنجان افزود: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار خوبی در میان نوجوانان و جوانان استان وجود دارد و باید با حمایت و هدایت مناسب، این استعدادها شناسایی و تقویت شوند.

نجفی با اشاره به فعالیت کانون علمی اظهار کرد: شناسایی دانش‌آموزان و جوانان مستعد در رشته‌های مختلف و حمایت از آنها از دیگر برنامه‌های خدمت رضوی است.

وی گفت: استعدادهای علمی در حوزه‌های مختلف شناسایی می‌شوند و تلاش می‌کنیم از طریق ظرفیت‌های موجود، زمینه هدایت و حمایت از این افراد فراهم شود.

وی با اشاره به فعالیت کانون تعلیم و تربیت گفت: در ایام تابستان نیز برنامه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان اجرا می‌شود و تعدادی از معلمان دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در این طرح مشارکت دارند.

نجفی افزود: در شرایطی که برخی خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت هزینه کلاس‌های تقویتی را ندارند، استفاده از ظرفیت معلمان و فضاهای آموزشی برای کمک به دانش‌آموزان در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این موضوع در شرایط خاص و با توجه به مشکلاتی که در ماه‌های اخیر ایجاد شده است، اهمیت بیشتری پیدا کرده و تلاش کرده‌ایم از ظرفیت معلمان برای تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان استفاده کنیم.