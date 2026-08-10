به گزارش خبرنگار مهر، فواد غزیعلی دوشنبه شب در نشست خبری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: استان خوزستان به واسطه ویژگی هایی که در حوزه صنایع، کشاورزی، مجموعه کارخانجات و مراکز تولیدی که دارد از ویژگی خاصی برخوردار است به گونه ای که از نظر حمل و نقل و جابجایی کالا رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان ادامه داد: همچنین در حوزه جابجایی مسافر درون و برون استانی در رتبه‌های پنجم یا ششم قرار دارد.

وی گفت: به دلیل وجود بندر امام خمینی در خوزستان، ۷۰ درصد حمل کالاهای اساسی کشور از این استان انجام می‌شود که خوزستان را از ویژگی و موقعیت استراتژیک خاص برخوردار کرده است.

معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با بیان اینکه سالانه حدود ۶ میلیون نفر از پایانه های مرزی شلمچه و چذابه تردد دارند، تصریح کرد: اربعین امسال از ابتدای ماه صفر تا روز گذشته حدود دو میلیون و ۱۸۸ هزار نفر از مرزهای استان تردد داشتند که به واسطه آن ۳۷ درصد سهم تردد پایانه‌های مرزی به این استان اختصاص داده شد؛ مرز شلمچه بعد از مرز مهران جایگاه دوم و پایانه مرزی چذابه با سهم هفت درصدی رتبه چهارم را کسب کرد.

غزیعلی با اشاره به شرایط تردد زائران از پایانه مرزی چذابه عنوان کرد: انتظار می‌رود از سوی کشور عراق تمهیداتی برای تردد صورت گیرد و نبود ناوگان انتقال زایران در این کشور به سمت مرز چذابه از اشکالات بوده که به ضرر خوزستان است زیرا زیرساخت های خوبی در این پایانه ایجاد شده اما بسیاری از استان ها، به دلیل مشکل مذکور، دیگر این مرز را برای تردد انتخاب نمی کنند.

وی با بیان اینکه ۹ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در خوزستان وجود دارد افزود: در این مراکز ۱۰ خط وجود دارد ؛ همچنین حدود ۱۸۶ شرکت مسافربری بین شهری و ۳۴۲ شرکت حمل و نقل کالای بین شهری در این استان وجود دارد.

معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان به تقویت ترانزیت و تجارت از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه اشاره و اظهار کرد: راه اندازی خطوط یکسره مسافربری ایران به عراق را در دستور کار داریم البته سال گذشته انجام شد اما به دلیل هزینه های مترتب مغفول ماند. امیدواریم با کمک وزارت امور خارجه ‌و همکاری راهداری کاهش هزینه را شاهد باشیم تا بتوان این مسیر را راه اندازی کرد.

غزیعلی با بیان اینکه تفکیک مسیر تجاری پایانه شلمچه از مسافربری پیش از اربعین آغاز شد، بیان کرد: این طرح چند هفته دیگر به اتمام می رسد که در پی آن معطلی و تلاقی مسافری کاهش و یا حذف می شود و سبب می شود در ایام اربعین فعالیت تجاری تداوم داشته باشد.