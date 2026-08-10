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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

برنامه عملیاتی ویژه کنگره شهدای گلستان در مراوه‌تپه اجرا می‌شود

برنامه عملیاتی ویژه کنگره شهدای گلستان در مراوه‌تپه اجرا می‌شود

مراوه‌تپه- جانشین سپاه شهرستان مراوه‌تپه از اجرای ۷۰ برنامه عملیاتی در قالب ۱۶ کمیته تخصصی و با محوریت دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار علی شفیع‌آبادی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی اجلاسیه شهدای شهرستان مراوه‌تپه اظهار کرد: ساختار اجرایی برنامه‌های کنگره شهدای شهرستان در قالب ۱۶ کمیته تخصصی تعریف شده و مسئولیت هر یک از این کمیته‌ها به مسئولان دستگاه‌های مرتبط در شهرستان واگذار شده است.

وی افزود: شرح وظایف کمیته‌های تخصصی تدوین و آماده شده و برنامه‌ها بر اساس مأموریت‌های تعیین‌شده و با هدف اجرای منسجم و دقیق در دستور کار قرار گرفته‌اند.

جانشین سپاه شهرستان مراوه‌تپه با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای ۷۰ عنوان برنامه در سطح شهرستان گفت: این برنامه‌ها از خردادماه آغاز شده و تا آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود تمامی برنامه‌ها با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مشخص اجرا شوند.

شفیع‌آبادی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدای شهرستان، تولید فیلم کوتاه با محوریت شهدا، اهدای جهیزیه به نوعروسان و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی از جمله برنامه‌های شاخص پیش‌بینی‌شده در چارچوب این رویداد است.

وی تأکید کرد: تمامی کمیته‌ها باید برنامه‌های محوله را با زمان‌بندی دقیق و با کیفیت مطلوب اجرا کنند تا برنامه‌های مرتبط با کنگره شهدا در شأن مقام والای شهیدان و خانواده‌های معظم آنان برگزار شود.

دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد و نام شهدای استان در حال برنامه‌ریزی و اجرا است.

کد مطلب 6913627

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