به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار علی شفیع‌آبادی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی اجلاسیه شهدای شهرستان مراوه‌تپه اظهار کرد: ساختار اجرایی برنامه‌های کنگره شهدای شهرستان در قالب ۱۶ کمیته تخصصی تعریف شده و مسئولیت هر یک از این کمیته‌ها به مسئولان دستگاه‌های مرتبط در شهرستان واگذار شده است.

وی افزود: شرح وظایف کمیته‌های تخصصی تدوین و آماده شده و برنامه‌ها بر اساس مأموریت‌های تعیین‌شده و با هدف اجرای منسجم و دقیق در دستور کار قرار گرفته‌اند.

جانشین سپاه شهرستان مراوه‌تپه با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای ۷۰ عنوان برنامه در سطح شهرستان گفت: این برنامه‌ها از خردادماه آغاز شده و تا آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود تمامی برنامه‌ها با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مشخص اجرا شوند.

شفیع‌آبادی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدای شهرستان، تولید فیلم کوتاه با محوریت شهدا، اهدای جهیزیه به نوعروسان و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی از جمله برنامه‌های شاخص پیش‌بینی‌شده در چارچوب این رویداد است.

وی تأکید کرد: تمامی کمیته‌ها باید برنامه‌های محوله را با زمان‌بندی دقیق و با کیفیت مطلوب اجرا کنند تا برنامه‌های مرتبط با کنگره شهدا در شأن مقام والای شهیدان و خانواده‌های معظم آنان برگزار شود.

دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد و نام شهدای استان در حال برنامه‌ریزی و اجرا است.