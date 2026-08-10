فرماندار تنگستان: جنگ اخیر اقتدار ایران اسلامی را به جهان اثبات کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه امام حسین (ع) دلوار با با اشاره به جنگ اخیر و حوادث و خسارتهای ناشی از آن، اظهار کرد: در کنار همه خسارتها و شهادت رهبر انقلاب، جمعی از مردم و فرماندهان، آنچه باید برای مردم تبیین و تشریح شود، حفظ اقتدار، سربلندی و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی است که این مهم یک دستاورد بزرگ برای کشور محسوب میشود.
وی افزود: ملت ایران در این مقطع حساس، با ایستادگی و انسجام خود نشان دادند که در دفاع از کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی همچنان پای کار هستند و این حضور و همراهی مردم باید بهعنوان یکی از مهمترین سرمایههای نظام مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار تنگستان با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید و دیگر شهدای اخیر، خاطرنشان کرد: تشییع باشکوه شهدا در مناطق مختلف کشور و همچنین حضور مردم در کشور عراق، یک همایش بزرگ و در عین حال پیامی روشن و قدرتمند به دنیا بود و نشان داد هرکس برای رضای خداوند و در مسیر خدمت به مردم و ارزشهای الهی گام بردارد، آثار و برکات آن ماندگار خواهد شد و جایگاه و عزت او در میان مردم افزایش مییابد.
سلیمانی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم اربعین حسینی گفت: به لطف خداوند، اربعین حسینی را با هماهنگی و همراهی همه دستگاهها پشت سر گذاشتیم و این مراسم با فراهم شدن شرایط و زیرساختهای لازم، بدون هیچ مشکلی برگزار شد که جای تقدیر و تشکر از همه دستاندرکاران دارد.
وی با قدردانی از مردم استان بوشهر و شهرستان تنگستان اظهار کرد: مردم ایران اسلامی، بهویژه مردم شریف استان بوشهر و شهرستان تنگستان، مردمی بااقتدار، قدرشناس و همیشه در صحنه هستند که در حدود شش ماه گذشته میدان را رها نکردند و در عرصههای مختلف حضور و همراهی خود را نشان دادند، از این مردم عزیز صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
فرماندار تنگستان با تأکید بر نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خدمترسانی به مردم افزود: سپاه در همه عرصهها در کنار مردم حضور داشته و دارد و این حضور و خدمترسانی از تدابیر ارزشمند حضرت امام راحل (ره) بود که خیر و برکت آن همچنان برای نظام و مردم ادامه دارد.
سلیمانی ادامه داد: امروز مردم و مسئولان در کنار یکدیگر و با وفاق، همدلی و وحدت برای حل مسائل و مشکلات جامعه تلاش میکنند، مردم پای کار هستند و مسئولان نیز با رویکرد خدمترسانی، صادقانه در کنار مردم هستند و تمام توان خود را برای خدمت به آنان به کار می گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از خدمات سرهنگ سید ایوب موسوی، فرمانده پیشین سپاه امام حسین (ع) دلوار، گفت: امروز از برادری پرتلاش، مردمدار و دلسوز که در دوران مسئولیت خود با روحیهای صمیمی و مردمداری در کنار مردم بود و به مردم و نظام خدمت کرد، تکریم میکنیم.
فرماندار تنگستان ضمن آرزوی موفقیت برای فرمانده جدید سپاه امام حسین (ع) دلوار اظهار داشت: برای سرهنگ محسن رضایینژاد که امروز بهعنوان فرمانده جدید سپاه امام حسین (ع) دلوار معرفی میشوند، آرزوی توفیق و موفقیت دارم و امیدوارم در مسیر خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و سربلند باشند.
سلیمانی همچنین از اعضای شورای تأمین شهرستان تنگستان و نیروهای نظامی و انتظامی تقدیر کرد و گفت: در این مدت نیروهای نظامی و انتظامی با تمام توان در کنار مردم و مسئولان حضور داشتند و همکاری و همراهی ارزشمندی در برگزاری برنامهها و تأمین امنیت شهرستان داشتند که از زحمات و تلاشهای آنان قدردانی میکنم.
در پایان این مراسم، ضمن تکریم و تقدیر از خدمات سرهنگ سید ایوب موسوی، سرهنگ محسن رضایینژاد بهعنوان فرمانده جدید سپاه امام حسین (ع) دلوار معرفی شد.
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