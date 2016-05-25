  1. استانها
  2. ایلام
۵ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۴۹

غزال زرین جشنواره فیلم سبز به مستند صدا و سیمای مرکز ایلام رسید

غزال زرین جشنواره فیلم سبز به مستند صدا و سیمای مرکز ایلام رسید

ایلام-غزال زرین بهترین فیلم مستند پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز به «در پناه بلوط» رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای ایلام، مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایلام گفت: «در پناه بلوط »کاری از مهدی نور محمدی کارگردان جوان ایلامی پس از کسب جوایز و نشان های متعدد غزال زرین پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز(محیط زیست )ایران راهم از آن خود کرد.

علیرضا شیروی با اشاره به اینکه این مستند کاری از صدا و سیمای مرکز ایلام و به سفارش معاونت مجلس و امور استانها تولید شده است، افزود :مستند در پناه بلوط که به زندگی سنجاب ایرانی در زاگرس میانی می پردازد علاوه بر جایزه  اخیر سیمرغ بلورین سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، تندیس بهترین مستند بلند ایران در هفتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت و دهها جایزه ملی و بین المللی دیگر را از آن خود کرده است.

مستند« در پناه بلوط »سال گذشته در سومین جشنواره سینمای ایران در پاریس به نمایش درآمد.

کد مطلب 3667490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها