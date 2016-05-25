غزال زرین جشنواره فیلم سبز به مستند صدا و سیمای مرکز ایلام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای ایلام، مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایلام گفت: «در پناه بلوط »کاری از مهدی نور محمدی کارگردان جوان ایلامی پس از کسب جوایز و نشان های متعدد غزال زرین پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز(محیط زیست )ایران راهم از آن خود کرد.

علیرضا شیروی با اشاره به اینکه این مستند کاری از صدا و سیمای مرکز ایلام و به سفارش معاونت مجلس و امور استانها تولید شده است، افزود :مستند در پناه بلوط که به زندگی سنجاب ایرانی در زاگرس میانی می پردازد علاوه بر جایزه اخیر سیمرغ بلورین سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، تندیس بهترین مستند بلند ایران در هفتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت و دهها جایزه ملی و بین المللی دیگر را از آن خود کرده است.

مستند« در پناه بلوط »سال گذشته در سومین جشنواره سینمای ایران در پاریس به نمایش درآمد.