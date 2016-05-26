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۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمانشاه خبر داد:

مصدومیت ۶ شهروند در پی وقوع تصادف رانندگی در کرمانشاه

مصدومیت ۶ شهروند در پی وقوع تصادف رانندگی در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: وقوع یک فقره تصادف رانندگی در شهر کرمانشاه سبب مصدومیت ۶ شهروند شد.

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی برخورد یک دستگاه خودرو سمند با خودرو ال۹۰ در محور میدان سپاه پاسداران کرمانشاه «میدان نفت» ۶ شهروند مصدوم شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمانشاه ساعت ۴:۵۰ امروز پنجشنبه ششم خرداد را زمان وقوع این سانحه عنووان و بیان کرد: در این تصادف مورد فوتی تا این لحظه گزارش نشده است.

وی با اشاره به حضور به موقع عوامل اورژانس در محل حادثه برای خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان گفت: ۶ مصدوم این سانحه با اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

آزادی تصریح کرد: مصدومان این تصادف توسط سه دستگاه آمبولانس مناطق ۲و۳و۷به بیمارستان آیت‌الله طالقانی کرمانشاه منتقل شدند.

وی در پایان خواستار توجه شهروندان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از حوادث دلخراش شد.

کد مطلب 3668611

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