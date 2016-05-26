مصدومیت ۶ شهروند در پی وقوع تصادف رانندگی در کرمانشاه

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی برخورد یک دستگاه خودرو سمند با خودرو ال۹۰ در محور میدان سپاه پاسداران کرمانشاه «میدان نفت» ۶ شهروند مصدوم شدند.
مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کرمانشاه ساعت ۴:۵۰ امروز پنجشنبه ششم خرداد را زمان وقوع این سانحه عنووان و بیان کرد: در این تصادف مورد فوتی تا این لحظه گزارش نشده است.
وی با اشاره به حضور به موقع عوامل اورژانس در محل حادثه برای خدمترسانی به آسیبدیدگان گفت: ۶ مصدوم این سانحه با اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.
آزادی تصریح کرد: مصدومان این تصادف توسط سه دستگاه آمبولانس مناطق ۲و۳و۷به بیمارستان آیتالله طالقانی کرمانشاه منتقل شدند.
وی در پایان خواستار توجه شهروندان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از حوادث دلخراش شد.
نظر شما